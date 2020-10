Pipelife sendte verdens lengste farkost gjennom Suezkanalen

Pipelife Norge inngikk i mars avtale om levering av et offshore kjølevannsledningssystem til et kraftverkprosjekt i det sørøstlige Bangladesh. Plastrør med diameter på 2,3 meter, samt mange bend og inspeksjonskummer tilpasset de enorme rørene, er deretter produsert ved fabrikken på Stathelle, skriver selskapet i en pressemelding.

19. september startet slepet fra Stathelle, bestående av seks rør på 620 meter og seks rør på 500 meter. Bredden på slepet er 30 meter og er over en kilometer langt, inkludert slepebåt og slepewire. I oktober gikk turen gjennom Middelhavet og inn i Suezkanalen. Pipelifes rørslep er tidenes lengste konvoi som har gått gjennom den 193 kilometer lange og periodevis smale Suezkanalen, siden den berømte kanalen mellom Middelhavet og Rødehavet ble åpnet i 1869, hevder selskapet selv.

– Suez-passasjen var vellykket og uten forsinkelser. Vi retter en stor takk til Suez Canal Authorities (SCA) og deres agenter for godt samarbeid, både i planleggingsfasen i forkant og under seilasen gjennom kanalen. Dette blir neppe det siste Pipelife-slepet gjennom Suezkanalen, sier eksportsjef i Pipelife, Trygve Blomster i pressemeldingen.

Forventet ankomst til den endelige destinasjonen i Bangladesh er i første uken av november, avhengig av været.

Suezkanalen er en 193 kilometer lang kanal i Egypt som forbinder Middelhavet og Rødehavet. Den har siden vært en sentral handelsåre mellom Asia og Europa. Kanalen ble kraftig oppgradert i 2015 og brukes nå årlig av 20 000 skip.

Har reist lenger før

– Vi har gjort over 150 internasjonale slep siden 1995. Vi startet i 1960-årene med slep av rør i Skandinavia. Deretter ble det England, Sør-Europa og Nord-Afrika. I 1998 krysset vi Atlanteren til Brasil. I 2019 satte Pipelife verdensrekord med et slep på 27 720 kilometer av rør til Malaysia. Da gikk ferden rundt Afrika. Vi vurderte samme rute for slepet som nå er på vei til Bangladesh, men Suezkanalen ble valgt da det gjør seilasen over 6000 kilometer kortere og gjør at konvoien kommer frem en måned tidligere, sier Blomster videre.

– Verdien av å ha gått gjennom Suezkanalen med et gigantslep er svært stor for oss. Dette vil gjøre oss mer attraktiv som rørleverandør i Midtøsten, Asia og India. Regionen har mange store prosjekter innenfor vannforsyning/avsalting og kjølevannsledninger i kraftverk. Her er våre rørløsninger et sterkt alternativ. Med våre slep rundt Afrika til Malysia og nå gjennom Suezkanalen til Bangladesh, har vi åpnet nye muligheter for norsk røreksport. Vi jobber allerede med flere store prosjekter i Midtøsten, India, Bangladesh og Sørøst-Asia, og vi håper å kunne signere en ny stor kontrakt i løpet av neste år, sier Trygve Blomster.

Sparer mange trailere

Også klimamessig er den norske leveransen en vinner. Ved fabrikken på Stathelle ekstruderes rørene rett ut i Frierfjorden uten noen form for håndtering. De lange rørlengdene bidrar til at man også slipper håndtering og sveising ved ankomst. Rørene flyter og krever minimal maskinkraft. Det gjør at én taubåt kan transportere store mengder rør på ett og samme slep. Til sammenligning ville rørleveransen til Bangladesh krevd 374 fullastede trailere med 18 meter lange rør.