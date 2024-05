Bitpet, et spill som er utviklet ved NTNU, har sikret seg investorpenger. Bak selskapet og spillet står Alf Inge Wang og Mathias Grønstad. Wang er professor i spillteknologi ved institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Han er også mannen som startet Kahoot, som i dag brukes på telefoner verden over, hver eneste dag.

Kahoot-gründeren og professoren har siden 2020 vært involvert i mobilspillet Bitpet, som nærmer seg lansering.

Alf Inge Wang er mannen bak Kahoot. Han er professor i spillteknologi ved NTNU. Foto: Bitpet

– Morsom og engasjerende

Lanseringen skjer etter at selskapet bak spillet har sikret seg kapital fra det tyrkiske investeringsfondet Weplay Ventures og seks andre investorer. Weplay har spesialisert seg på investeringer i spill. I en melding opplyser Bitpet ikke hvor mye penger selskapet har sikret seg fra investorene. Blant investorene er flere som er involvert i britisk spillindustri.

– Målet med Bitpet er å forvandle daglig fysisk aktivitet til en morsom og engasjerende opplevelse, sier Alf Inge Wang.

Spillet har opprinnelse fra det som kalles exergame-forskning ved NTNU.

Alf Inge Wang utviklet spillet og læringsplattformen Kahoot. Selskapet bak Kahoot, var i flere år en børsnotert bedrift, men tidligere i år ble selskapet støket fra børsnotering. Foto: Christine Schefte

Digitalt kjæledyr

De to som står bak Bitpet skriver at spillet er inspirert av Tamagochi og Pokemon, på den måten at spillet handler om å ta ansvar for et digitalt kjæledyr. Bitpet bruker geolokasjon, som er en teknologi kjent fra mange andre spill.

Burak Yılmaz, administrerende direktør i Weplay sier i en melding fra Bitpet:

- Vi er sikre på at Bitpet vil nå nye høyder i de kommende årene, med sin erfaring og innovative tilnærming til spillutvikling med støtte fra strategiske investorer.

Spillselskapet Bitpet har fire ansatte på heltid og to på deltid.

Opp og ned, mest ned

Biotpets mer kjente storesøster, Kahoot, har teknologisk og i brukertall vært en suksess. Basert på børsutviklingen de siste årene, har det forretningsmessig imidlertid vært en fiasko for selskapet som drives fra Oslo. For tre år år siden var børskursen på Kahoot-aksjen nesten 130 kroner, mens den på det laveste har vært nede i 15 kroner. I januar i år ble selskapet slettet fra børsnotering.