– Dette er ikke håndverk, dette er hærverk

Gjensidige sendte ut et byggefirma for utbedring av et vannskadet gulv på Byåsen. Utbedringen skal ha resultert i nye skader og griseri i boligen, men byggefirmaet tilbyr kun 2000 kroner i kompensasjon for skadene. Forsikringsselskapet fraskriver seg ansvar.