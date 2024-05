Blir du med ut og tar en halvliter? Et befriende spørsmål, med problemløsning i problemfrie timer i gode venners lag, nært foreliggende. Så hvor finner man den billigste halvliteren?

Godvær bruker å trekke mange til uteserveringen på Solsiden. På Solsiden finner du både dyr og billig øl. Foto: Richard Sagen

Et enkelt spørsmål, men like fullt ikke enkelt å svare på. For man kan begynne å si; Blir du med ut og tar en nullkommafireliter?

Adresseavisen har sjekket prisen hos 80 serveringssteder i Trondheim. Prisforskjellene er store og kan variere ut ifra hvilken dag det er, og hva klokka er.

Prisene i rangeringen er regnet om til halvliterpriser.

Se full prisoversikt nederst i saken.

Ølprisene har steget med 2 677 prosent siden Kieglekroa åpnet dørene. Da kostet ølen 3 kroner og 60 øre. Foto: Espen Bakken

Halvliteren finnes fortsatt

Hvis det er den gode gamle halvliteren du er ute etter, fortvil ikke. Det finnes fortsatt serveringssteder i byen som fortsatt operer med den gamle, kjente formelen.

– Halvliteren lever i beste velgående her i byen, sier bryggeriambassadør hos E.C. Dahls, Kristian Berger.

– Vi har for øvrig halvlitersglass her hos oss, men det er Ringnes som distribuerer de ulike glassene ut i markedet, legger han til.

– Hva foretrekker du?

– Én desiliter mer med Dahls, smaker alltid bedre enn én mindre. Det kan du sitere meg på, ler Berger.

Den gode gamle halvliteren er fortsatt favoritten til bryggeriambassadør Kristian Berger (t.v.). Foto: Anne Reisch

Her får du 0,5 Vis mer ↓ Antikvariatet Ray’s bar Three Lions Bakklandet Skysstasjon Cafe Løkka Cafe 3B Kafé Larssen Cowsea Den gode nabo Moskus Macbeth Scandic Nidelven Ila Brainnstasjon Lille Skansen E.C. Dahls pub og Kjøkken Cafe Dublin

Beliggenhet over pris

Tidlig onsdag ettermiddag steker solen godt på Solsiden. Rekken har allerede begynt å fylles opp med mennesker som er ute etter å nyte en kald øl.

– Vi feirer overstått eksamen, forteller William Zimmer, som har funnet seg et bord på Egon.

Hva tenker dere om prisen?

– Det er kostbart, men samtidig er det jo mye øl også da, sier Zimmer, som har bestilt seg en 0,75-liter sammen med flere andre rundt bordet.

– Vi kunne ha dratt til Los tacos for en billig 0,4, men i dag var beliggenhet viktigere enn prisen, sier Leander Hind.

Leander Hind og William Zimmer feiret overstått eksamen med en 0,75 liter sammen med gode venner i solen. Foto: Kim Nygård

Venninneparet Anna Tuset og Ida Valvåg feirer også gjennomført eksamen med øl.

– Det er jo kostbart, men det er ikke så ofte vi gjør dette, sier Tuset, idet servitøren kommer med to nye glass.

Ida Valvåg og Anna Tuset unner seg en sjelden utepils. Foto: Kim Nygård

Videre nedover rekken finner vi flere som feirer overstått eksamen.

Liam Østvik Alten og André Nilsen er helt ferdige med sine eksamener for dette semesteret. De tar ikke helt av i dag, men Alten forteller at han ikke så på prisen da han dro kortet.

– For å være ærlig dro jeg bare kortet i dag, ler Alten. – Vi er ferdige med studiene og solen skinner. Da kan vi unne oss en øl ute, men som student er det jo stive priser.

– Du benyttet deg ikke av den reduserte prisen de har akkurat nå?

– Det var jeg ikke klar over. Der gikk jeg på en smell, men den smellen må jeg tåle, og jeg betaler 40 kroner ekstra for en ipa i dag.

– Jeg drikker alkoholfri i dag, forteller Nilsen. – De er gunstig priset og er noe jeg utnytter meg av ofte når jeg er ute.

André Nilsen og Liam Østvik Alten skåler med hver sin øl, i hver sin priskategori. Barsjef ved Barmuda Christine Ruud, sier at det er høyere trykk nå som det er vært fint vær. Foto: Kim Nygård

Noen kombinerer overstått eksamen med en date.

– Hva er anledningen for utepilsen?

– Vi har akkurat møttes og dette er vår første date, forteller Johannes Vingelen og Emilie Engen, litt forsiktig.

– Vi ble positivt overrasket over prisen. Vi skulle egentlig kjøpe 0,6, men fikk beskjed fra betjeningen om at det var «after work»-priser på 0,4 akkurat nå, forteller Vingelen.

Vi lar dem nyte ølen i fred og vi vet ikke om det slo gnister.

Første date ble foreviget av Adresseavisens fotograf. Foto: Kim Nygård

Billigst før helgen

Flere av serveringsstedene tilbyr reduserte priser avhengig av tiden på døgnet, eller dagen i uken. Barmuda med sitt nevnte «after work»-konsept er ett av mange.

Cafe 3B og Olavstorget har reduserte priser i hele sommer. Jotunheimen senker prisen til 69 kroner (0,4) på torsdager. I «bar-street» får du også billigere øl utenom de store festdagene.

Heidi’s Bier Bar har dem billigste halvliteren i byen. Bildet er tatt da utestedet gjenåpnet etter pandemien. Foto: Richard Sagen

Rimelige alternativ er Bar Circus og Los Tacos med 69 omregnede kroner. Da saken ble publisert, trodde vi at den aller billigste pilsen i Trondheim kan fås på klubben Heidi's bier bar. Der koster det 61 kroner frem til klokken 24.00. På torsdager får du øl til samme pris på klubben Jungel.

Men like etter publisering sendte Super Hero Burger avisen en oversikt over sin meny. De tar 48 kroner for en Dahls pils 0,4. Dermed er de også billigst i vår oversikt, med 60 kroner halvliteren.

Super Hero Burger har den billigste halvliteren i vår oversikt. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Flere øker prisene

Selv om det er billigere i ukedagene og etter gitte klokkeslett, har prisene steget sammenlignet med i fjor. Og i Adresseavisens undersøkelse fra i fjor ble det fortalt at det er krevende tider for utelivsbransjen.

Etter klokken 17.00 koster en 0,4 Dahls 64 kroner hos Mormors. Det er en økning på over 30 prosent fra fjorårets pris på 49 kroner. Dermed er det ikke her du får byens billigste lenger. Omregnet til halvliter koster en øl 80 kroner.

På Ila Brainnstasjon kunne du kjøpe en halvliter for 100 kroner i august i fjor. De økte først opp til 105 kroner, men fra og med 8. mai økte prisene til 109 kroner halvliteren. Det er en økning på ni prosent.

E.C. Dahls pub og kjøkken økte fra 98 kroner til 108 kroner.

– Grunnen er generelle økninger i driftskostnader og økte lønninger forteller Alexander Skjefte ved E.C. Dahls pub og kjøkken.

Mormors Stue er ett av mange steder som øker prisene fra i fjor. Foto: Joakim Slettebak Wangen

Skiller 173 kroner fra billigst til dyrest

Den dyreste halvliteren finner vi hos Britannia bar. De har ikke øl på tap, men tilbyr husets øl, Noam. En bavarisk lager på flaske. Flasken på 0,33 liter koster 155 kroner. Prisen blir da 234 kroner halvliteren, altså 173 kroner dyrere enn hos «Heidis».

En person løp fra regningen på Britannia 17. mai. På dette tidspunkt kan vi ikke si noe om det var ølprisene som fikk ham til å stikke. Foto: Christine Schefte

Slik har vi gjort det

Adresseavisen har spurt ulike serveringssteder i byen om hva deres billigste halvliter koster (uavhengig av type), og om de har egne studentpriser. Ikke alle serverer en halvliter, men for å ha riktig sammenligningsgrunnlag, har vi regnet om alle prisene til halvliterpriser. I de tilfellene det selges både 0,4 og 0,6, har vi tatt gjennomsnittet av de to prisene.

Listen over restauranter og utesteder er ikke uttømmende, men er basert på tallene vi har fått tilgang på innen deadline for saken.

Noen steder varierer prisene gjennom uka og dagene. Disse er markert med * i tabellen. På vår liste gjelder dette (Regnet om til halvliter):

Mormors: 80* kroner etter klokken 17.00.

Sellanraa: 123* kroner på kvelden.

Jotunheimen: 86* kroner på torsdager.

Cafe 3B: 82* kroner i sommer.

Olavstorget: 99* kroner i sommer.

Diskoteket: 88* kroner i ukedagene.

Barmuda: 80* kroner tirsdag til fredag 16.00 til 22.00.

Downtown: 74* kroner på torsdager.

Studio 26: 124* kroner i ukedagene.

Jungel: 61* kroner på torsdager.

Lokal bar og scene: 79 kroner i ukedagene.

Pøbel: 63* kroner på søndager.

Rays bar: 80* kroner på fredager fra 15.00 til 19.00.

Los tacos: 69* frem til 21.00.

Heidi's bier Bbar: 61* kroner frem til 24.00.