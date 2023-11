Til Adresseavisen har eksperter forklart hva som er seksuell trakassering og om sjefen bør danse med en ansatt.

Blant de tusenvis som skal på julebord er det ikke usannsynlig at seksuelle relasjoner vil oppstå.

Men hva kan bli konsekvensene om man har sex med en kollega på julebordet?

Klar anbefaling

– Man må hvert fall være klar over at det kan få konsekvenser utover de minuttene man har seg.

Det sier NTNU-professor i psykologi, Leif Edward Kennair, som har sex som en av sine ekspertområder.

– Hvis dette er en nær kollega du skal forholde deg til kan det bli flere konsekvenser, derfor bør man på generell basis unngå det, sier Kennair.

Leif Edward Kennair, professor i psykologi ved NTNU, mener relasjon mellom to kolleger trolig blir påvirket etter en seksuell handling. Foto: Privat

– Urimelig med forbud

Psykologene Thomas og Gitte Midelfart påpeker imidlertid at det kan komme noe godt ut av det.

– Er det en dårlig idé?

– Her er svaret både ja og nei. Veldig mange av oss møter det som senere skal bli partneren vår, på jobb. Og det skal vi selvsagt ha lov til. Med tanke på hvor mange timer av livet vi tilbringer på jobben, vil det å skulle legge ned forbud mot at romantiske relasjoner utvikler seg mellom kolleger være både umulig og urimelig.

Det skriver Midelfart-paret i en mail, før de presiser at det kommer et veldig stort «men».

– Det kommer et stort og tydelig skille mellom kolleger som finner tonen, og leder og ansatt. Leder må være seg sitt ansvar bevisst, og huske at maktfordelingen er asymmetrisk. Dette betyr at leder virkelig ikke bør innlede en seksuell relasjon til en av sine ansatte.

Thomas og Gitte Midelfart er psykologer ansatt i Bang & Midelfart. Foto: Espen Bakken

– Samme motivasjon?

Også Kennair mener det er en klar forskjell om én av de involverte kollegene er leder for den andre.

– Hvis de involverte har et forhold med hierarkisk art kan man også spørre seg hvorfor det skjedde. Hadde begge den samme motivasjonen, eller hvorfor hadde vedkommende lyst til å ha sex med sjefen? Det er uansett få organisasjoner som setter pris på den type binding mellom ansatt og sjef, sier han.

– Tenk godt gjennom

Morten Birkeland Nielsen, professor i psykologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, deler mange av de samme tankene.

– Er det en god idé å ligge med en kollega?

– Det trenger ikke være noe galt, men jeg ville tenkt meg godt om. Man bør tenke på at kolleger er kolleger, som man skal omgås mye i ettertid. Samtidig så kan det jo hende at om man er ung og singel at det er nettopp her man treffer sin livspartner.

Morten Birkeland Nielsen er professor i psykologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Foto: THOR BRODRESKIFT

Si unnskyld

– Hvilke tips har dere til alle som skal på julebord med jobben?

– Til de ansatte: Husk at dere på en måte fortsatt er på jobb, selv om dere er i en annen setting. Prøv å minne deg selv om at du skal kunne stå rakrygget i møte med dine kolleger og din sjef, også på mandag. Og ramler du utpå – sier eller gjør noe som du i ettertid erkjenner at ikke var så lurt – si unnskyld. Mange ganger er det ikke verre enn det, sier Gitte og Thomas Midelfart.