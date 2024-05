Tildelingen av dette såkalte gravefondet er en «anerkjennelse av bidraget Adresseavisen har gjort i etableringen av Finn - og eierskapet på 9,96 prosent av selskapet», ifølge en pressemelding, som kom noen timer etter at Adresseavisens eierkonsern Polaris Media la ut sterke kvartalstall.

Opprettelsen av fondet har en direkte tilknytning til at Polaris Media nylig meldte at konsernet selger aksjeposten i Finn til Schibsted for 2,5 milliarder kroner i aksjer. Adresseavisen og derigjennom Polaris Media har eid aksjer i Finn helt siden oppstarten for rundt 25 år siden. Da salget ble kjent nylig, omtalte en medieekspert dette som «medienorges beste investering». Opprinnelig gikk Adresseavisen inn med fem millioner kroner i Finn-satsingen, der flere norske storbyaviser deltok.

Etter salget er det altså bestemt at Adresseavisen får opprette et fond for gravejournalistikk. Fondet skal «støtte prosjekter som krever dybde og tid, og skal gi avisens journalister ressursene de trenger for å grave dypere i komplekse saker», opplyser sjefredaktør Kirsti Husby.

– Viktig

– Med dette fondet ønsker vi å understreke viktigheten av gravende journalistikk. Det er essensielt for demokratiet at pressen kan utføre denne typen tidkrevende journalistikk, sier sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby.

Administrerende direktør Tove Nedreberg er enig:

– Dette er en investering i Adresseavisens kjernevirksomhet og i samfunnsoppdraget vårt. Vi vil stå enda mer styrket i arbeidet med å bringe viktige saker fram i lyset, sier Tove Nedreberg.

Adresseavisen har de siste årene vunnet flere priser eller utmerkelser for gravejournalistikk om saker som Helseplattformen, milliardær Francis Hay og podcasten Rått parti. Nå skal altså denne type journalistisk arbeid forsterkes.

MN24 og samarbeidsavisene Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Frøya, Hitra-Frøya, Innherred, Klæbuposten, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet er eid av Polaris Media, og ansatte i disse avisene kan eie aksjer i Polaris Media.