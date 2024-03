– Vi har aldri vært så nær som vi er i dag, forsikrer Arvid Ophaug, mannen bak Purapipe. Foto: Espen Bakken

Ingen inntekter og ingen avtaler, men mener selskapet er verdt milliarder

Selskapet lever på penger fra investorer, og har ingen kontrakter med kunder. Likevel mener gründer Arvid Ophaug at milliardene vil renne inn om få år. Er han Trøndelags ukjente riking, eller står han i spissen for et luftslott?