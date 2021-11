Familien satt med en bolig på 370 kvadratmeter i et av Stjørdals mest populære boligstrøk, men bestemte seg for å følge hjertet. Nå eier de et sjarmerende småbruk og har ikke angret et sekund på valget.

Etter å ha kjørt langt inn i Skjelstadmark går veien fra asfalt til grus. Du fortsetter videre opp en bakke omkranset av åkerlapper og granskog. Plutselig flyr ei lirype opp foran bilen, som for å understreke at her ute er man langt fra urbane strøk. Brått flater veien ut, og du triller inn på et vakkert og velstelt gårdstun med en eksepsjonell utsikt.

– Åh, den følelsen vi fikk da vi kom gjennom skogen og den utsikten over bygda åpnet seg. Det var så godt og fritt. Det var som en drøm egentlig. Endelig hadde vi funnet det småbruket vi hadde lett etter, sier Siv Mona Stadsvik med glød i øynene.

Tomas Grendal, Siv Mona Stadsvik og barna Aron (10), Celina (13) og Julie (15) flyttet inn på «Svartåsen» for knapt en måned siden. De har tatt et modig valg og realisert en drøm familien har hatt lenge.

– Det er ganske mange som drømmer om å ha et slikt sted, men så tør de ikke å ta steget. Vi vil ikke sitte på gamlehjemmet og angre på at vi ikke kastet oss ut i det, sier Grendal.

– For meg var det naturen og utsikten som gjorde at jeg falt for stedet, sier Grendal. Foto: Borgar Sagbakken

De innrømmer likevel at det ikke var uten reaksjoner, da de flyttet fra sin topp moderne enebolig fra 2010 på Gevingåsen til dette småbruket fra 60-tallet.

– Noen synes det er galskap og sier at; i alle dager, dere som hadde det så fint og moderne og så flytter dere til noe så gammelt?, men vi har fått en god del positive tilbakemeldinger også. Vi trives, synes det er kjempefint, og er ikke redde for den utfordringen, sier Stadsvik.

En yrende lengsel

Grendal er tømrer og driver sitt eget snekkerfirma. Han bygde sitt eget hus på Gevingåsen i 2006, før familien etter hvert vokste ut av huset og bygde et nytt.

– I 2010 bygde vi huset vi har bodd i de siste elleve årene. Det er jo en vesentlig bolig på rundt 370 kvadrat. Veldig moderne og fint, og med vannbåren varme og kjempefin utsikt, sier Grendal.

Boligen familien solgte på Geving er ikke til å kimse av. - Salget gikk kjempebra og det var minst 15 på visning, som var kjempeartig. Huset lå ute til 7,2 men gikk for 7,8 millioner. Det var litt vemodig å selge, for vi var glad i stedet og har lagt ned mye arbeid i huset, sier Grendal til Bladet. Foto: Privat/Tomas Grendal

De siste årene har det likevel oppstått en tydelig lengsel etter noe helt annet, forteller familien.

– Det har vært en drøm å kjøpe seg et småbruk. Barna hadde lyst på dyr og vi ble stadig mer opptatt av program som «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», og slikt. Nå har vi vært på flere visninger og sett aktivt etter et slikt sted i to år, sier Grendal.

Heftig budrunde

En dag i august kom det inn et varsel på telefonen som paret ikke kunne ignorere.

– Her MÅ vi dra på visning!, sa jeg til Siv Mona.

– Det var visning over to dager og det var mange der, så vi ble litt nervøse for hvor at det kom til å være svært mange interesserte, sier Stadsvik.

Fire interessenter kastet seg til slutt inn i kampen om det attraktive småbruket , og det ble en heftig budrunde.

Her ser du utsikten i retning Hegra/Stjørdal. – Gården ble bygd i 1960, men jeg vet at det kom et påbygg i 90. Bruksarealet er på rundt 440 kvadrat og kårenden blir leid ut. Vi eier rundt 180 mål, med 150 mål skog og rundt 30 mål innmark, sier Tomas Grendal. Foto: Diakrit/Nylander

– Siv Mona la inn budene i samråd med meg. Jeg satt i bilen og skulle til tannlegen og vi hadde kontakt, men mot slutten der ble det veldig hektisk, sier Grendal.

– Jeg fikk ikke kontakt med han og jeg fikk heller ikke tak i megleren fordi telefonen min klikka. Jeg ringte Tomas utrolig mange ganger, så det var veldig stressende, sier Stadsvik.

– Slike perler vokser ikke på trær

Likevel trakk familien fra Gevingåsen det lengste strået.

– Vi økte på litt ekstra og da klaffa det. Vi hadde satt oss et tak, men vi bydde litt over det vi tenkte. Det gikk litt over prisantydningen og vi betalte 5.650 000, sier Grendal.

I vinterhagen kan Grendal og Stadsvik nyte utsikten. Herfra ser de store deler av Skjelstadmark. Foto: Borgar Sagbakken

– Hva tenker dere om den summen?

– Vi ble litt revet med, men slike perler vokser ikke på trær. Vi var villig til å betale for det vi fikk, sier Grendal.

Hodestups forelsket i stedet

Familien kan praktisk talt gå i slippersene for å hente råvarer til frokosten. Etter en kort rusletur over det forseggjorte og steinbelagte gårdstunet, åpner Siv Mona og Tomas opp ei dør inn til et varmt rom med spon på gulvet.

– Jeg hadde bursdag for et par uker siden og da kom brødrene mine bort til meg med en lapp der det sto at jeg skulle gå ut i bilen. Der sto det ei pappeske det kom noen velkjente klukk fra. Jeg skjønte jo fort hva det var, humrer Grendal.

Livet her ute i Skjelstadmark står virkelig i sterk kontrast til det tette boligstrøket på Hell.

Fire høner har det blitt, og mer er i vente. – Først blir det hund. Jeg har lyst på en elghund, men det er ikke bestemt, sier Grendal. Foto: Borgar Sagbakken

– Vi følte oss absolutt ikke innesperret der vi bodde, men det var jo et stort felt og masse naboer. Det blir så mye friere her, og vi kan ha dyr. Nå tenker vi på både hund, gris og sau, i tillegg til de to kattene og de fire hønene, sier Stadsvik.

Grendal er ikke i tvil om hva som fikk han til å falle for stedet.

– Det var utsikten og selve plassen. Her eier vi både skog og innmark og jeg kan jakte på egen eiendom. Vi også sett både elg, rådyr, grevling og rev, noe som er kjempeartig for barna. Skiløypa går 200 meter der borte, sier Grendal, mens han speider utover hogstfeltet i retning Ausetvatnet.

«Atta vætte»

Familien beskriver seg som friluftsfolk og forteller at de liker å dra på fisketur med egen lavvo og kajakk. Den siste måneden har gått med til mye flytting, og nå ser de frem til å utforske naturen i nærområdet.

– Det er naturen her som er det beste med stedet, synes jeg. Når snøen kommer kan vi gå rett ut på ski fra gårdstunet, sier Julie (15).

Det er stor boltreplass for familien som forteller at de både spiller fotball, kjører firhjuling og går turer i skog og mark. I tillegg har egen traktor på gården og brøyter veien selv. Foto: Borgar Sagbakken

Likevel innrømmer hun at det er litt uvant å bo såpass langt utpå bygda, selv om hun trolig vil kjøpe mopedbil når hun fyller 16.

– Det er jo litt kjipt at det er så langt fra vennene mine, sier Julie.

Faktisk bor familien nå i et område som på folkemunne blir kalt «Atta vætte», altså så langt unna byen at det er bak eller bortenfor forstanden.

– Hehe, ja vi fikk høre det der fra den tidligere eieren. Jeg syntes det var litt rart og skjønte ikke hva de sa i starten, men nå synes jeg det er litt kult å bo atta vætte. Vi har blitt godt tatt imot i lokalmiljøet og folk er så trivelige. Her hilser til og med ukjente folk fra bilene sine når man møtes. Det ser man ikke på Geving, sier Stadsvik med et bredt smil.

– Vil du ha med deg noen egg?, spør Grendal når undertegnede er på vei fra småbruksbesøket.

Samtidig tenner Stadsvik opp i bålpanna nedenfor terrassen, mens familien samles for å nyte sin nye tilværelse på bygda.