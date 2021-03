Utleiere får koronastøtte for tomme boliger

Enkelte bransjer som banknæringen og oljeutvinning har ikke tilgang til midler fra kompensasjonsordningen for næringslivet. Boliginvestorer er derimot tatt inn.

– Det er fordi vi har en kompensasjonsordning som gjelder hele næringslivet vårt, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

Få unntak

Hun forklarer at det finnes noen få unntak, men for de aller fleste næringer er regelen at man kan få dekket deler av de faste kostnadene, hvis man har et koronarelatert omsetningstap på over 30 prosent.

LES OGSÅ: Utvalg vurderer forbud mot kupping

Boligutleieselskaper får dermed rett til å få dekket faste kostnader som rente opptil 0,75 prosent av lånet, strøm, vann, kloakk og forsikringspremie.

– Vi kan ikke gå inn og vurdere verdigheten til den enkelte bedrift og kostnadene de har. Vi har laget en automatisert ordning som skal favne hele næringslivet. De som driver innen eiendomsutleie, vil også kunne få støtte, sier Nybø.

Endret balanse

Endre Jo Reite i BN Bank mener åpningen gjør at balansen i utleie- og bruktboligmarkedet kan forandre seg.

– Kompensasjonsordningen kan gjøre at en investor som sitter med mange leiligheter, som de ikke lenger får leid ut, kan tjene på å beholde leilighetene i stedet for å selge dem, sier han.

LES OGSÅ: Vil gjøre det enklere å endre bolig