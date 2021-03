Hent med nytt gigantoppdrag: - Dette blir et signalbygg på vei inn til Trondheim

Prosjektet er den tredje største jobben Hent har fått i Trondheim, melder selskapet i en pressemelding.

- Dette blir et signalbygg på vei inn til Trondheim sentrum. Prosjektet har en solid bærekraftsprofil og vi gleder oss til å bruke kompetansen vår på området. Tomta er liten og ligger sentralt, så erfaringen vår med å løse utfordringer på rigg og logistikk kommer godt med, forteller konsernsjef i Hent, Jan Jahren.

Det er forøvrig bare noen dager siden Hent kunngjorde at de også skal bygge for Aker-konsernet på Fornebu, en kontrakt til en verdi av en milliard kroner. Det er ikke kjent hva verdien av byggingen i Holtermannsveien ender på.

Oppstart i mars

Bygget får materialer av god kvalitet og overflater som perforerte metallplater, finer, trespiler, slipt betong/terrazzo-gulv og broer i limtre. Oppstart på byggeplassen er i mars 2021 og prosjektet ferdigstilles sommeren 2023.

Krav til sertifisering

Byggetrinn 2 omfatter prosjektering og bygging av 23 000 kvadratmeter kontorbygg fordelt på tre fløyer, samt en parkeringskjeller. En glassgate binder byggene sammen, og kontorlokalene skal huse over 1000 arbeidstakere.

Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, noe som kort fortalt er et system for sertifisering av byggemetoder. Det innebærer miljø- og klimabevisste valg både i byggefasen og i ferdig bygg, opplyser Hent. Per i dag er 55 prosent av omsetningen til HENT i slike prosjekter, opplyser selskapet.

Tidlig i fjor så ferdigstilte Entra byggetrinn 1, hvor Skatteetaten og Sykehusbygg har flyttet inn som leietakere.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for Entra og en vesentlig del av satsingen vi gjør i hjertet av kunnskapsmiljøet i Trondheim. Vi har god erfaring med Hent, blant annet ved oppføringen av Media City i Bergen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med dem også i Trondheim, sier Sigmund Virik– prosjektsjef for Entra i Trondheim, i samme pressemelding.

