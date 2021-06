Dette skal gjøre bolighandelen din tryggere

Forskriften skal sammen med tidligere vedtatte endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig, gjøre bolighandelen tryggere, melder regjeringen i en pressemelding. Både lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

Forskriften krever at boligen før handelen blir undersøkt for fukt, og hvis det er mer en fem år siden boligen hadde eltilsyn, krever forskriften en undersøkelse av det elektriske anlegget. Undersøkelsene må gjøres av en bygningssakkyndig, som også får plikt til å melde om åpenbare mangler, for eksempel ulovlige bruksendringer eller mangel på rømningsvei.

Forskriftsmessig

– Lovendringene og forskriften vil til sammen gi selgeren sterke insentiver til å innhente en forskriftsmessig tilstandsrapport, sier justisminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne er glade for de nye reglene, som de mener vil være til gode for både de som selger og kjøper bolig.

– Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Gir trygghet

– Dette gir en trygghet for selgere om at boligen de skal selge er godt dokumentert, og det gir kjøpere en trygghet om at de får grundig beskrivelse av det de skal kjøpe, fortsetter Meyer.

