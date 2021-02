På forsiden nå

Frykter rekordanlegget vil være en fare for torsken. – Det burde ikke vært lov Tommy Reinås i MDG er en av flere som har reagert på at verdens største settefiskanlegg kan bygges i nærheten av et gytefelt for torsk.

Forbrukertilsynet: Flere feil i Black Friday-tilbud Forbrukertilsynet har sendt ut 14 brev etter å ha undersøkt markedsføring i tiden rundt Black Friday i 2020. Flere feil ble meldt inn av forbrukere.

Nå er det klart hvem som drifte det unike kollektivtilbudet i Steinkjer I august starter tilbudet som skal erstatte bybussene. To aktører skal dele ansvaret i Steinkjer.

Nå kan du snart ta drosje når du skulle ha tatt bussen Fra august kan du ta drosje til busspris rundt omkring i kommunen.

Klar anbefaling om fremtiden til Dampsaga bad Renovering av dagens Dampsaga bad eller et nytt og mindre folkebad. Det er ifølge kommunedirektøren de to reelle alternativene, og foreslår at arbeidet med å renovere Dampsaga bad fortsetter.

Tøffere miljøkrav for å drifte trønderske veier Statens vegvesen stiller strengere klimakrav når de nå er på jakt etter ny driftsentreprenør for E6 nord i Trøndelag.

Ingen dekning for kreditorene etter Byggmetall-konkursen Det ble åpnet konkurs i Hitra-firmaet Byggmetall AS etter at firmaet meldte oppbud i starten av februar. Bostyrer Jon Reidar Aae forteller at det er kommet inn flere krav i boet, på til sammen ca. 900.000 kroner.

Slått konkurs igjen etter millionkrav fra skattemyndighetene Ståleentreprenørselskapet Rustfrieksperten AS er slått konkurs i Sør-Trøndelag tingrett, etter et krav på over to millioner kroner fra Skatteetaten.