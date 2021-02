Rema 1000: Tilbakegang nasjonalt, går frem i Trøndelag

Tallene innebærer en fremgang på 0,6 prosentpoeng i 2020, og vipper dermed den trønderske dagligvarekjeden over den magiske 30 prosent-grensa.

LES OGSÅ: Slik gikk det for den norske dagligvarebransjen i 2020

Den regionale veksten gjenspeiles også ved at omsetningen i dagligvarehandelen i Trøndelag øker med 16,2 prosent. Rema vokser mer, med 17,5 vekst og en omsetning på 5,5 milliarder kroner, ifølge Rema 1000.

– At vi øker markedsandelen lokalt i Trøndelag er veldig hyggelig, og forteller noe om jobben som er lagt ned i pandemiåret. En krise er også en mulighet, og vi har klart å bygge robusthet i verdikjeden. Dette er mest sannsynlig ikke siste gang vi står i en variabel, og vi tar med oss mye lærdom videre, forteller Vidar Andersen, regionsdirektør i Rema 1000.

Han har tidligere varslet at Rema 1000 skal vinne dagligvarekrigen i Midt-Norge, og lovte åpning av flere butikker.

LES OGSÅ: Rema skal ta 40 prosent markedsandel i Midt-Norge innen ti år

Mye arbeid

Veksten har også medført mer jobb, og det er derfor kommet til 100 heltidsstillinger i regionen siden nedstengingen 12. mars.

På Rema 1000 Stavset har de virkelig merket presset som følger av pandemien. Omsetningen økte over 25 prosent i 2020, til 191 millioner kroner. Kjøpmann Thomas Onarheim Dahl forteller at veksten tilsvarer 3 500 paller med varer.

– 25 prosent vekst betyr også 25 prosent vekst i antall timer som må legges ned. Samtidig har vi fått en ekstra dimensjon ved at det å drive butikken trygt, med smittevern, har blitt en del av butikkdriften, sier Dahl.

LES OGSÅ: Vil begrense dagligvarekjedenes egne merkevarer

Kritisk samfunnsaktør

Dahl forteller at de har fått kjenne på hva det betyr å være kritisk samfunnsaktør i løpet av året. Da landet stengte ned torsdag 12. mars ble det relativt tomt i butikkhyllene i løpet av torsdag, fredag og lørdag.

– Jeg husker godt følelsen av å kunne presentere en full butikk med varer mandagen etter. Vi jobbet både kvelder og netter for å få varer ut til kundene under nedstengingen, forteller Dahl.

– Vi måtte jo få kundene til å forstå at vi hadde nok varer, skyter Gunnar Lian, daglig leder på Rema distribusjon Trondheim inn.

Cato Vonstad er daglig leder i BaRe Trondheim som leverer frukt og grønt til Rema. Han forteller at det også har vært en vridning i sortimentet som etterspørres.

– Impulsvarer forsvant, mens det ble vekst i basisprodukter som potet og gulrøtter. Vi har solgt mye gul- og kålrot, noe vi har veldig mye av i Trøndelag. Vi har også funnet gode løsninger lokalt for å klare å levere mengden som etterspørres, sier Vonstad.

– Vil komme styrket ut av pandemien

For Trøndelag tilsvarer den samlede veksten på 17,5 prosent 80 000 paller varer.

– Eller 90 km med paller tett i tett fra Trondheim til Levanger, sier distribusjonssjef Lian.

Rema har i dag 73 butikker i Trøndelag, men øker til 74 når de åpner ny butikk på Sandstad 4. mars.

Til tross for forventninger om omsetningsfall etter pandemien, forteller regionsdirektør Andersen at han forventer å ta ytterlige markedsandeler når hverdagen begynner å gå mot normalen.

– Vi kommer til å komme styrket ut av at pandemien går mot en avslutning, fordi vi nå har veldig mange butikker i Trondheim sentrum som ligger brakk av at folk ikke er på kontoret, og av at studentene har forlatt byen. Disse markedene gleder vi oss til blir gjenopprettet, avslutter han.

LES OGSÅ: Kraftig vekst i dagligvarehandelen nasjonalt