Tore Strømøy selger Frøya.no. - Babyen min er voksen og klar til å dra videre uten meg

Tore Strømøy AS selger alle aksjene i Frøya.no AS til Polaris Media Midt Norge AS (PMMN). PolarisMedia blir dermed eneeier i lokalavisa.

- Tore Strømøy AS har vært hovedeier i lokalavisa siden etableringen for snart 11 år siden. Salget skjer fordi dette er vurdert til det beste for den framtidige utviklinga av Frøya.no. Nettavisa vil dermed få tilgang til teknologiske løsninger og konkurransedyktige annonse- og abonnementsprodukter. Det vil også bli et tett samarbeid om kompetanseutvikling, skriver partene i en pressemelding fredag ettermiddag.

Det henvises til den økende konkurransen i både leser- og annonsemarkedet, som stiller høye krav til nye produkter, teknologiske løsninger og til staben også i årene som kommer.

Har slitt med inntektene

- For Frøya.no skapes journalistikken på Frøya. Lokalavisa skal følge suksessoppskriften, og med fullt redaksjonelt fokus på Frøya. Markedsrådgivning til lokalt næringsliv skjer også lokalt, men når det gjelder utvikling av nye konkurransedyktige produkt- og teknologiløsninger er Frøya.no avhengig av et stadig tettere samarbeid med større utviklingsmiljøer. Som en konsekvens av dette har Tore Strømøy og ledelsen i PMMN kommet frem til at lokalavisa er best tjent med å bli hundre prosent eid av PMMN, skriver partene.

Frøya.no har opparbeidet en meget sterk posisjon i lesermarkedet på Frøya. Først og fremst kan dette måles i oppslutningen Frøya.no har ilesermarkedet.

- Daglig leser nærmere 70 prosent av den voksne befolkningen på Frøya nyheter levert via mobil og PC. Suksessen redaksjonelt skal tilskrives Tore Strømøy og de ansatte som i fellesskap har gjort en meget god jobb i mange år. Frøya.no har slitt med svake driftsresultater, noe som skyldes at man ikke har lyktes på samme måte i annonsemarkedet og at man ikke har tatt betalt fra leserne for den redaksjonelle produksjonen. Redaksjonelt vil Frøya.no konkurrere med lokalavisa Hitra-Frøya som også er eid av PMMN, skriver Polaris Media og Tore Strømøy AS i pressemeldinga.

Lena blir redaktør

Tore Strømøy går av som redaktør for avisa, og inn som ny ansvarlig redaktør er Lena Jørgensen. Hun har i flere år vært redaksjonsleder i avisa.

Henning Johansen, direktør lokale mediehus i PMMN, sier at de ser frem til å kunne bidra til videreutvikling av Frøya.no.

- Vi er imponert over den sterke leseroppslutningen Frøya.no har lyktes med å oppnå. Vi håper og tror at vi kan bidra til videre redaksjonell utvikling av nettavisa og at vi i tillegg kan skape inntekter som legger grunnlaget for en sterkere økonomi. Frøya er et meget spennende område med eventyrlig industriutvikling og befolkningsvekst, sier Johansen.

Tore Strømøy, eier av Tore Strømøy AS, er godt fornøyd med avtalen:

- Dette er en gledelig dag for meg, siden vi med dette sikrer at Frøya.no får leve videre som selvstendig lokalavis. Det har vært mange tøffe og slitsomme år. Jeg har det siste året hatt to ansatte på heltid i avisa, noe som har ført til at den økonomiske situasjonen er blitt mye dårligere. Jeg ser at inntektene ikke holder slik vi driver i dag. I tillegg har jeg kjent på at elleve år som ubetalt redaktør ,på vakt 24 timer i døgnet 365 dager i året, begynner å ta på. Å jobbe gratis i avisa sommerferiene, har vært slitsomt. Jeg har savnet å ha litt fri. Selv om mine ansatte ikke har hatt topplønn, ville avisa uansett ikke overlevd med de inntektene vi har i dag. Frøya.no er nødt til å slutte med å være gratisavis og begynne med abonnementsordning som alle andre aviser. Denne endringen vil kreve kompetanse og ressurser avisa ikke har i dag. Økonomien vår er også alt for svak til å gjennomføre disse nødvendige forandringene. Frøya.no AS trenger flere ansatte, større profesjonalitet, mer kompetanse og mye større inntekter for å kunne møte framtiden slik en moderne avis som Frøya.no fortjener. Jeg er kommet til et punkt der jeg som eier og leder var nødt til å ta grep for å sikre avisas videre liv, uttaler Strømøy.

- Skal leve videre som egen avis

- Polaris Media er et av Skandinavias største mediekonsern som eier Adresseavisen, Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Hitra Frøya, samt mange andre lokalaviser både i MidtNorge og i resten av landet. Et solid konsern med mye kompetanse og solid økonomi. Ledelsen i Polaris Media har respekt for den avisa vi har bygd opp med små midler og ønsker å være med på å sørge for at Frøya.no blir enda bedre og enda mer profesjonell. Frøya.no skal ikke legges ned eller slås sammen med andre. Polaris Media lover at den skal leve videre som egen avis for Frøya som før, sier Strømøy, som også blir med videre, om enn i en annen form.

- Selv om jeg nå går av som eier, redaktør og heltidsansatt, betyr ikke det at jeg forsvinner helt. Polaris Media og jeg diskuterer et videre samarbeid, både når det gjelder råd om avisdrift, Frøyawards og Frøyaportalen. Avisa får en flott redaktør i Lena Jørgensen, som er mer enn klar til å drive Frøya.no videre. Dessuten har vi mange andre gode hjelpere, blant annet Petter Vidar Vågsvær, som bidrar mye. Med Polaris i ryggen, er jeg helt sikker på at vi også i framtiden vil ha Norges beste lokalavis. Babyen min er voksen og klar til å dra videre uten meg, sier han.