Styret i Mediehuset Innherred har ansatt Espen Leirset (43) som ny sjefredaktør.

Leirset arbeider i dag som førsteamanuensis ved Nord universitet i Levanger. Han tok i 2020 en doktorgrad i sosiologi. Den handlet om åpenhet i lokalpolitikken.

– Selv om jeg har trivdes ved Nord Universitet, har en del av meg savnet journalistikken hver eneste dag. Jeg føler meg som en gammel sirkushest som kjenner lukten av sagmugg. Når en så spennende mulighet byr seg, vil jeg tilbake i manesjen, sier Leirset.

Espen Leirset, som er født og oppvokst i Verdal, bor i dag i Levanger. Han er gift og har tre barn i alderen 11 til 15 år. Han ser fram til å starte i stillingen.

– Jeg brenner for å utvikle Levanger og Verdal. Et godt sted å bo trenger ei god lokalavis, som følger levangsbyggen og verdalingene i smått og stort. Innherred er et spennende mediehus, og jeg gleder meg til å bli en del av en flott redaksjon, sier Espen Leirset.

Espen Leirset etterfølger Roger Rein som ansvarlig redaktør i Innherred. Foto: Anders Vinje

Samfunnsdebattant med bred erfaring

Leirset jobbet i 12 år i ulike redaksjonelle stillinger før han startet ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012. Han startet som journalist i Innherreds Folkeblad Verdalingen i 1998, og var innom både Levanger-Avisa, Adresseavisen og Teknisk Ukeblad før han i 2007 ble ansatt i Trønder-Avisa. Der var Leirset journalist og nyhetsleder fram til han forlot mediebransjen og ble akademiker.

De siste årene har Espen Leirset markert seg som en svært aktiv samfunnsdebattant både på lokalt og nasjonalt hold. Han har vist stor innsikt i politiske spørsmål, med en særlig vekt på forholdene for lokaldemokratiet.

Har forventninger til Leirset

Styreleder i Innherred, Henning Johansen, sier seg veldig fornøyd med redaktøransettelsen.

– Det er viktig for lokalavisa å ha en redaktør som både kan hevde og formulere klare meninger, og som samtidig har god innsikt i mediebransjen. Espen Leirset har bred erfaring både som journalist og redaksjonell leder. Han har også levert svært godt i sin jobb ved universitetet. Han skyr ikke den offentlige debatten, men har gått inn i den med klare og til dels sterke meninger. Jeg er derfor veldig glad for at Espen Leirset har tatt denne utfordringen, sier styrelederen.