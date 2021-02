Kine er ny senterleder ved City Lade

Øie kommer fra stillingen som regionsjef i Sabrura, skriver Coop Midt-Norge i en pressemelding.

- City Lade har store ambisjoner, og planene for ombyggingen er kjempespennende. Jeg gleder meg til å bli en del av laget, og bli kjent med butikkdriverne og nye kollegaer, sier Kine Øie. Hun har også erfaring som franchisedriver hos Big Bite på City Lade.

City Lade passerte to milliarder kroner i omsetning i fjor, og er Trondheims og Midt-Norges største kjøpesenter. Senteret var landets 11. største i fjor.

Veldig fornøyd

- Vi er veldig fornøyd med å få på plass Kine som senterleder, og tror hun kommer til å gjøre en god jobb med å følge opp leietakere og driften av senteret. Kine er engasjert, utadvendt og resultatorientert, og har tidligere vist at hun har gjennomføringsevne. Servering er et av satsningsområdene for City Lade, og det er absolutt ingen ulempe at hun har bred driftserfaring fra konsepter som Sabrura, Dromedar og Big Bite, sier Bjørn Vik-Mo, som er viseadministrerende direktør hos Coop Midt-Norge som eier City Lade.

Ombygging

City Lade skal det neste halvåret gjennom en stor ombygging og oppgradering av første plan, der 5000 kvadratmeter skal fylles med nye leietakere etter at Obs Bygg flytter fra senteret til et gigantisk nytt varehus ved Ikea på Leangen. Nye Obs Bygg Leangen åpner 11. februar, ifølge Vik-Mo.

Det er ennå ikke avklart når den nye senterlederen får sin første arbeidsdag ved City Lade.

Åpner ny del

Den nye delen av City Lade åpner høsten 2021. Det er hittil kjent at Egon kommer inn med en stor restaurant. Sentereier Coop Midt-Norge er landsdelens største handelsbedrift, og hadde en omsetning i 2020 på 8,4 milliarder kroner. Samvirkelaget har 2800 ansatte og driver 144 butikker i 27 kommuner fra Rana i nord til Røros i sør.

