Trøndere som har fått ny jobb

Med Adresseavisen og MN24 sin tjeneste Jobbskifte i Trøndelag, så kan arbeidsgivere og arbeidstakere enkelt legge inn bilde og tekst av den aktuelle personen. Etter en kjapp gjennomgang i Adresseavisen kommer det ut på selve tjenestesiden og fronten av adressa.no - landsdelens største nettsted, og MN24 lager en sak om det i tillegg.

Sjekk ut tjenesten her!

Med jevne mellomrom vil MN24 lage utdrag fra innlagte tekster i tjenesten, og presentere det for leserne. Dette er fire nye trøndere som nylig har fått ny jobb:

Eivind Svarva:

Ny arbeidsgiver skriver: "Eivind Svarva er ansatt som Avdelingsleder i eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym, og skal lede entreprenørselskapet Trym Anlegg. Svarva kommer til Trym fra en lederstilling hos entreprenøren Arne Hernes AS, og har tidligere jobbet som Prosjektleder i Trym (den gangen Teknobygg Anlegg). Svarva startet sin karriere med ulike roller i Veidekke. I tillegg til å lede Trym Anlegg blir Eivind en viktig ressurs i ledergruppen for Trym Bygg og Anlegg."

Silje Mollan:

Ny arbeidsgiver skriver: "Silje Mollan begynte som advokatfullmektig i Bjerkan Stav Advokatfirma den 01.01.2021. Mollan har tidligere vært trainee og hatt skriveplass i firmaet. Hun skrev masteroppgave innen arbeidsrett."

Villiam Ovesen:

Ny arbeidsgiver skriver: "Villiam Ovesen (37) nyansatt salgsleder/CSMO i Learning Moment Technologies (LMT), som har hovedkontor på InnovArena på Rørvik. www.dokker.com."

Niclas Øien:

Ny arbeidsgiver skriver: "Niclas har startet som avdelingsleder, tømrer og kjøkkenmontør i det nyoppstartede tømrerfirmaet Bygg Trøndelag. Med et brennende engasjement og et meget godt øye for kvalitetsarbeid, vil han bistå kunden i å realisere boligdrømmen, enten det gjelder nybygg, tilbygg eller rehabilitering."

