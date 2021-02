Trøndere som har fått nye jobber

Med Adresseavisen og MN24 sin tjeneste Jobbskifte i Trøndelag, så kan arbeidsgivere og arbeidstakere enkelt legge inn bilde og tekst av den aktuelle personen. Etter en kjapp gjennomgang i Adresseavisen kommer det ut på selve tjenestesiden og fronten av adressa.no - landsdelens største nettsted, og MN24 lager en sak om det i tillegg.

Espen Eriksen:

Ny arbeidsgiver skriver: "Espen Eriksen fra Trondheim er ansatt som ny adm. banksjef i Selbu Sparebank. Han kommer fra stillingen som Partner i Mercur Corporate Advisors, og har tidligere jobbet i Spire Finans, Oppdalsbanken og SpareBank 1 SMN. Selbu Sparebank har kontorer i Trondheim, Selbu, Tydal, Stjørdal, Hommelvik og Vikhammer. Den nye banksjefen gleder seg til at banken skal markere seg enda mer som en god lokalbank på alle steder der banken har engasjert seg."

Hilde Sorken:

Hilde Sorken tiltrer stillingen som daglig leder for Rørosmat 1. mars. Hun kommer fra stillingen som markedssjef i Grilstad. Rørosmat SA har mange aktive matprodusenter som andelseiere. Selskapet og merket «Røros - mat fra Røros-traktene» skal være Norges tydeligste merkevare innen lokalmat, og bidra til verdiskaping for våre medlemmer." Med Hilde har Rørosmat sikret seg en daglig leder med bred erfaring som kan løfte lokalmathovedstaden og Rørosmat ytterligere", sier styreleder Ingulf Galåen

Idar Aspmodal:

Ny arbeidsgiver skriver: "Idar startet i februar som Business Process Advisor i Visma Software. Han vil i denne rollen ha ansvar for rådgivning og implementering av Vismas rapporterings- og budsjetteringsløsning One Stop Reporting. Fokus vil være å utvikle gode løsninger som forenkler og automatiserer hverdagen for alle våre kunder. Han kommer fra regnskapsbyrået Soldi Regnskap og har med seg mye nyttig erfaring som er relevant, både for stillingen og for Visma som selskap."

