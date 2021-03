Trøndere som fikk nye jobber i februar

Med Adresseavisen og MN24 sin tjeneste Jobbskifte i Trøndelag, så kan arbeidsgivere og arbeidstakere enkelt legge inn bilde og tekst av den aktuelle personen. Etter en kjapp gjennomgang i Adresseavisen kommer det ut på selve tjenestesiden og fronten av adressa.no - landsdelens største nettsted, og MN24 lager en sak om det i tillegg.

Sjekk ut tjenesten her!

Med jevne mellomrom vil MN24 lage utdrag fra innlagte tekster i tjenesten, og presentere det for leserne. Dette er noen nye trøndere som nylig har fått ny jobb:

Marianne Ølstøren Haugen:

Ny arbeidsgiver skriver: "SpareBank 1 Kreditt AS holder til i Trondheim og eies av bankene i SpareBank 1 Alliansen. Det er med stor glede at vi kan annonsere at Marianne Ølstøren Haugen tiltrer som Forretningsanalytiker i SpareBank 1 Kreditt AS 01.03.2021.Marianne har en mastergrad innen Finans, og hun har 8 års relevant erfaring fra SpareBank 1 SMN. Hun vil med sin relevante erfaring være viktig for selskapets utvikling framover."

Ida Lovise Gjeset:

Ny arbeidsgiver skriver: "Ida Lovise Gjeset tiltrådte som advokat i Bjerkan Stav Advokatfirma den 01.03.2020.Gjeset kommer fra stillingen som dommerfullmektig i Hallingdal tingrett og har tidligere arbeidet i Stortingets utredningsseksjon. I tillegg til juridisk utdannelse har Gjeset en bachelor i Europastudier med engelsk."

Brage Stenberg Johnsen:

Ny arbeidsgiver skriver: "Brage gikk 1. mars inn i rollen som Leder for Strategi- og Forretningsutvikling hos den trønderske smarthusprodusenten CTM Lyng AS.Han kom fra stillingen som Kommunikasjonssjef i Ahlsell Norge, og har tidligere erfaring fra både reklame- og mediebransjen.I CTM Lyng skal han blant annet jobbe med å få enda flere til å få opp øynene for Norske Kvalitetsprodukter "made in Trøndelag"."

