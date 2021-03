Hun blir Danske Banks nye forbrukerøkonom

– For meg dreier dette seg om å få muligheten til å komme med gode råd til andre mennesker. Rett og slett bidra til at man tar smartere valg, sier hun i en pressemelding fra Danske Bank.

Danske Bank ønsker at hun skal bidra til høyere kunnskap om privatøkonomi for nordmenn flest.

- Forbrukerøkonom er en utrolig spennende og fascinerende rolle å få lov å tre inn i. Det å få anledning til å formidle all den solide og brede kompetansen i Danske Bank, på en lettfattelig og gjerne også underholdene måte, var noe jeg kjente jeg hadde svært lyst til, sier Olsen videre.

Angår alle

- Privatøkonomi er noe som angår oss alle. Så for meg dreier dette seg om å få muligheten til å komme med gode råd til andre mennesker. Det klare målet er at jeg og kreftene i banken sammen skal bidra til at mange ender opp med å ta bedre økonomiske valg og at forståelsen for egen økonomi generelt blir bedre, sier Olsen.

Thea Olsen har gjennom sine 12 år i TV 2 hatt en rekke roller. Hun var blant annet programleder både for «Matagentene» og «Best av de beste», samt nyhetsoppleser og reporter for TV 2 Sporten.

- Jeg hadde egentlig ingen planer om å flytte på meg akkurat nå, men da denne muligheten i Danske Bank dukket opp kunne jeg ikke takke nei, sier Olsen.

Formidling stadig viktigere

Kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank i Norge er strålende fornøyd med å få en så sterk profil som Thea Olsen på laget.

- I en stadig raskere medieverden, der forbrukere hver dag overveldes med informasjon, blir evnen til å formidle kompliserte temaer på en forståelig og empatisk måte stadig viktigere. Derfor har vi med Thea Olsen nettopp valgt en solid formidler med høy interesse for personlig økonomi. Noe av det viktigste vi gjør er hjelpe nordmenn med å nå sine mål ved å ta gode økonomiske valg. Å formidle kunnskap om personlig økonomi er en sentral del av denne oppgaven. Derfor mener vi det er verdifullt med et blikk utenfra som kan røske opp i de tradisjonelle måtene å formidle denne kunnskapen på, sier Arnesen i pressemeldingen.

