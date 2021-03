De har fått nye jobber

På forsiden nå

Like utenfor Leksvik driver ekteparet Ola Gunnar Hjellup og Marit Etnan Hjellup overnattingsstedet Hjellup Fjordbo. Det har langt i fra bare vært enkelt.

Trondheim var fødestue for megasuksessen Kahoot og Alf Inge Wangs idé, men eventyret kunne endt i en tvilsom bar i USA.

Det er nok tvilsomt at russen vil få en slik timelønn igjen senere i livet, som de nå får når de nå skal plukke søppel for Krafttak mot kreft. Salmar bidrar med én million kroner til Frøya-russen og deres kreft-aksjon!

Etter 12 år legges byrået ned

Engasjert Byrå ble etablert for nesten 12 år siden. Byråets hovedstrategi er at mennesker skal møtes. Det ble stadig vanskeligere under koronaen og nå avvikles byrået.