Disse trønderne har fått nye jobber

Med Adresseavisen og MN24 sin tjeneste Jobbskifte i Trøndelag, så kan arbeidsgivere og arbeidstakere enkelt legge inn bilde og tekst av den aktuelle personen. Etter en kjapp gjennomgang i Adresseavisen kommer det ut på selve tjenestesiden og fronten av adressa.no - landsdelens største nettsted, og MN24 lager en sak om det i tillegg.

Med jevne mellomrom vil MN24 lage utdrag fra innlagte tekster i tjenesten, og presentere det for leserne. Dette er noen nye trøndere som nylig har fått ny jobb:

Sunniva Evjen:

Ny arbeidsgiver skriver: "Sunniva Evjen er ansatt som markeds- og kommunikasjonsrådgiver i TOBB. Hun skal jobbe for å forsterke TOBB som merkevare og bidra til vekst gjennom marked og kommunikasjon. - TOBB er en av regionens største merkevarer - og det er en spennende organisasjon med enorm kompetanse. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med flinke folk og bidra til et større boligbyggelag som utvikler og forvalter boliger for fremtiden, sier Sunniva Evjen."

Tonje Berg:

Ny arbeidsgiver skriver: "Tonje Berg er fra 1.3.2021 ny områdeansvarlig konsulent for Varodd Velferdsteknologi."

Anne Berit Sørensen:

Ny arbeidsgiver skriver: "Arrangementsansvarlig i Knytte AS. Vi er et bedriftsnettverk med fokus på fysisk aktivitet"

Fredric Tidslevold:

Ny arbeidsgiver skriver: "Vi i TEMP-TEAM Trondheim ønsker Fredric Tidslevold velkommen som ny seniorrådgiver innen bemanning og rekruttering.Fredric har god erfaring fra bransjen og har spesielt god erfaring fra bemanning innen industri/ produksjon og innen salg. Har din bedrift behov for nye ansatte eller ekstra bistand i perioder, ta kontakt".

