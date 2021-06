Han er ny arrangementssjef i RBK

For noen dager siden kunne MN24 melde at Bjørn Skjæran slutter i Rosenborg, for å lede en ny event-satsing i Trondheim, sammen med en rekke profiler.

Onsdag ble det klart at Tor Arve Hegerberg blir klubbens nye arrangementssjef.

- Rosenborg og miljøet rundt klubben har vært en del av livet mitt de siste 15-16 årene. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier 47-åringen, til rbk.no.

Vært med i flere år

Hegerberg kommer fra Nortura-konsernet, hvor han har vært ansatt de siste 26 årene. Han har også jobbet som vert under Rosenborgs hjemmekamper, samt vært tribuneleder. Hegerberg har også jobbet tett med klubbens sikkerhetsansvarlige, og han har de siste årene hatt ulike roller i RBK sin arrangementsstab.

Han har blant annet jobbet som sikkerhetsansvarlig og vikariert i rollen som arrangementssjef på kamper i Eliteserien og i europacup.

- Jeg har hatt spennende oppgaver i Rosenborg hele veien, og da klubben spurte meg om jeg hadde lyst til å overta jobben etter Bjørn, var jeg aldri i tvil om hva jeg skulle gjøre, sier Hegerberg videre til rbk.no.

Vil utvikle arrangementene

- Jeg gleder meg til å kunne være med på utvikle arrangementene og aktivitetene rundt kampdag ytterligere i tiden fremover, og bli enda bedre kjent med personene i og rundt klubben, fortsetter han.

RBK ligger i skrivende stund øverst i Eliteserien.