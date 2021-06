Han er ny toppsjef i Siva. Men bare midlertidig

Det melder Siva selv i en pressemelding

Han har lang fra blant annet Enova og AtB, og er Cand. Polit. Economics fra NTNU. Andreas har siden 1. juni vært ansatt som direktør for partnerskap og strategi i Siva, melder Siva.

- Med Andreas ved roret vil Siva manøvrere stødig i tiden fremover. Han har solid erfaring fra strategisk ledelse og fra virkemiddelapparatet, sier styreleder Kjell Roland.

- Usikkerheten rundt Sivas fremtid gjør at prosessen med å ansette en administrerende direktør er satt på vent. Derfor var det behov for å konstituere i en midlertidig stilling nå, forklarer han.

Det har de siste ukene også vakt oppsikt at regjeringen planlegger å flytte Sivas programvirksomhet til Innovasjon Norge og eierskapsavdelingen ut til involverte kommuner og fylkeskommuner. Det henvises derfor til dette i forbindelse med kunngjøringen av ny og bare konstituert Siva-direktør.

Virkemiddelgjennomgang

Endringene er bygger på anbefalingene fra den store virkemiddelgjennomgangen regjeringen har gjort. Tilbakemeldingene i dette arbeidet viste at brukene i næringslivet opplevde virkemiddelapparatet som fragmentert og lite brukervennlig, ifølge regjeringen.

- Endringene skal gjøre det enklere og mer oversiktlig for bedrifter. Vi ønsker med dette å gi et mer samlet tilbud til næringslivet. Det vil blant annet komme småbedriftene til gode, som ikke har et stort apparat til å finne frem i jungelen av virkemidler, sa næringsminister Iselin Nybø (V) for en tid tilbake.

Siva (Selskapet for industrivekst) er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

I vinden

- Siva er i vinden for tiden. Uansett hvilken vei det blåser skal vi levere på vårt mandat og oppdrag til beste for industri og næringsliv over hele landet. Det blir en krevende, men spennende reise, sier Andreas Enge.

Andreas overtar 1. juli etter Ingrid R. Lorange, som tidligere i år bekjentgjorde at hun slutter.

