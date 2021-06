Hun skal lede trøndersk oppdrettsgigant

Frank Øren leder MNH fram til fusjonstidspunktet, melder selskapet i en pressemelding.

Vibecke Bondø blir altså administrerende direktør for det sammenslåtte oppdrettsselskapet bestående av Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS, som får navnet Salmonor ved gjennomføring. "Fusjonen bygger en større, sterkere og mer robust havbruksaktør i et av Norges beste områder for lakseoppdrett", heter det blant annet i pressemeldingen.

Fusjonen er avhengig av Konkurransetilsynets godkjenning, men forventes gjennomført innen utgangen av september.

Stolt og ydmyk

– Jeg er stolt og ydmyk for å ha blitt gitt tilliten til å lede det fusjonerte selskapet og ser frem til å ta fatt på oppgaven. Vi skal bygge videre rundt de ansatte som er i selskapene i dag og deres kompetanse. Jeg gleder meg til, sammen med et større og sterkere team, å skape enda bedre industrielle løsninger for optimal og bærekraftig produksjon av sunn og god laks, sier Vibecke Bondø, som i dag er daglig leder i Salmonor AS.

Styreleder Helge Gåsø i MNH er fornøyd med rask avklaring rundt hvem som skal lede det fusjonerte Salmonor, som i 2021 har et samlet slaktevolum på rundt 37 000 tonn med potensial til senere å nå 40 000 tonn.

– Styret hadde to meget gode kandidater å velge mellom. Vibecke Bondø har over lang tid levert meget gode biologiske og økonomiske resultater, og blir viktig i arbeidet med å utvikle en kompetent organisasjon og optimal drift i det fusjonerte Salmonor, sier Gåsø.

Frank Øren vil lede MNH fram til fusjonstidspunktet. Deretter vil han i første omgang fokusere på sitt eierskap i utstyrs- og tjenesteleverandøren Smir, som står bak Hydrolicer. Frank Øren ble ansatt som daglig leder da NTS ASA kjøpte MNH i 2017. Han er stolt av resultatene MNH har oppnådd.

Får takk

– Samtidig vil MNH og NTS takke Frank Øren for jobben han har gjort for selskapet. Vi er meget takknemlig og beklager at Frank nå ikke ønsket å være med videre. Men våre veier kan krysses igjen, sier Gåsø, som også er største eier i NTS ASA.

– Jeg skal fortsatt være en del av den desidert mest spennende av alle næringene i dette land, havbruksnæringen, sier Øren, som også vil følge utviklingsprosjektet knyttet til hev- og senkemerden Aquatraz til endelig ferdigstilling.

