Han er ny eiendomsdirektør i Coop Midt-Norge

Haugen kommer fra stillingen som prosjektdirektør i KLP, og har også yrkesbakgrunn fra COWI og internasjonale operasjoner i Forsvaret, melder Coop Midt-Norge.

Fra 1. oktober tar han ansvar for det som er en av landsdelens største eiendomsporteføljer. Coop Midt-Norge eier over 300 000 kvadratmeter eiendomsmasse, og er i tillegg en stor tomtebesitter. I porteføljen inngår også 14 kjøpesenter, med City Lade som det største..

60 prosjekter i utvikling

- Vi er veldig glade for å få på plass Ulf Haugen som ny leder for eiendomsvirksomheten vår. For oss har han en perfekt bakgrunn, med tung kompetanse innenfor eiendomsutvikling. Vi har over 60 eiendomsprosjekter under utvikling, og ser frem til å få Ulf på plass for å jobbe videre med disse, i tillegg til det omfattende og viktige arbeidet med drift av eiendomsmassen vår, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge i en pressemelding.

- Jeg har hatt en fin tid i KLP og fått være med på en utrolig spennende reise, der vi har økt eiendomsmassen fra 150.000 til 350.000 kvadratmeter gjennom mange store kjøp og egenutviklede prosjekter. Dette var imidlertid en utfordring jeg ikke kunne si nei til. Dette blir en bredere rolle innenfor eiendomsområdet, der jeg både får brukt det jeg kan godt og kan lære meg noe nytt. Nå skal jeg avslutte oppgavene mine i KLP på en god måte, og så gleder jeg meg veldig til å bli en del av Coop Midt-Norge fra oktober av, sier Ulf Haugen.

Mastergrad i eiendomsutvikling

Siden 2012 har Haugen arbeidet med eiendomsutvikling i KLP. Av utdanning har han en mastergrad i eiendomsutvikling fra NTNU, ingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og teknisk fagskole fra Gjøvik.

Coop Midt-Norge er landsdelens største handelsaktør med 141 butikker og 2600 ansatte fra Rana i nord til Røros i sør. I fjor hadde selskapet 8,4 milliarder kroner i omsetning.

