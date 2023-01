Vi må skape og dele

Å lage gode vilkår for arbeid og et skapende næringsliv, samtidig som vi fordeler verdiene for å få ned forskjeller og gi velferdstjenester til alle, er det viktigste vi kan gjøre for å komme oss gjennom de urolige tidene vi lever i. Det er en oppskrift som har tjent Norge godt i mange år og som vil gjøre det fremover også.