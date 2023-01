Atle Bersvendsen mistolker kjærlighet til velferden for hat mot private. Det er synd

Redaktør i MN24 Atle Bersvendsen skriver 2.januar om hvor urettferdig det er at privat næringsliv ikke får være en større del av velferdsstaten vår. Han ønsker seg flere private tjenester innen helse og skole. Samtidig bidrar han til å hardne retorikken, som han selv påstår at hans meningsmotstandere står for.