– Lønnsstøtteordningen har medført stans i permitteringer fra overnattingsvirksomheter, men vi fortsetter å motta varsler fra serveringsvirksomheter, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Mens serveringsvirksomheter står for flest av permitteringsvarslene, er det en kraftig nedgang i varsler fra overnattingsvirksomheter, ifølge Nav.

– Målet til denne regjeringen er å holde flest mulig folk i arbeid. Som et alternativ til permittering arbeidet vi sammen med partene om en lønnsstøtteordning, slik at bedriftene kan tilby de ansatte andre, relevante arbeidsoppgaver. Som Nav påpeker, har mange store virksomheter gjennom mediene varslet at de trekker sine permitteringsvarsler. Det er gledelig å se, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Servering og sjøfart

I uke 51 mottok Nav varsler om permitteringer for 3.150 personer, samt varsel om oppsigelser for 100 personer. 185 virksomheter leverte varsel om permitteringer forrige uke. Ifølge tallene står varsler som gjelder 100 personer eller flere, for 32 prosent av permitteringsvarslene.

Hvert tredje permitteringsvarsel – 1.100 – gjelder ansatte i serveringsvirksomheter. Sjøfart er næringen der nest flest er berørt (700). Deretter følger produksjon av nærings- og nytelsesmidler (400).

Innen såkalte overnattingsvirksomheter falt antallet permitteringer til litt over 100 forrige uke.

Nav understreker at statistikken ikke viser hvor mange av permitteringsvarslene eller oppsigelsene som faktisk blir gjennomført. Ifølge Nav har flere virksomheter som leverte varsel om permitteringer til Nav i uke 50, i løpet av siste uke sagt offentlig at disse ikke vil bli gjennomført.

Lover treffsikre ordninger

Før de siste innstrammingene ble i snitt om lag 500 personer berørt av varsler om permitteringer og masseoppsigelser hver uke. Selv om antall berørte personer i forrige uke var over seks ganger så mange, er det likevel en kraftig nedgang fra uken før da 15.200 personer var berørt.

– Mange av bedriftene som nå påvirkes hardest av smitteverntiltakene, er de samme bedriftene som har hatt det krevende under hele pandemien. Regjeringen skal fortsette å sørge for gode og treffsikre økonomiske ordninger så lenge denne krisen varer, lover Tajik.

(©NTB)