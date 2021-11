To av de nye butikkene vil komme i Trøndelag, henholdsvis på Ranemsletta i Overhalla og Strindheim/Leangen i Trondheim.

Bjørkheim i Samnanger i Vestland får også et pol, det samme gjør Gimsøy i Skien i Vestfold og Telemark. Vinmonopolet ønsker å åpne butikkene i 2022.

Samtidig opplyser Vinmonopolet at butikken på Alti Futura Senter i Kristiansund åpner i mars 2022. I april samme år åpner det et pol på Noresund i Krødsherad i Viken, og Tasta Senter i Stavanger få et vinmonopol som åpner våren 2022.

Oslo, Sand i Nord-Odal i Innlandet, Bergen og Råde i Viken er også tildelt pol, men i disse fire kommunene letes det fortsatt etter lokaler, og en åpning i 2023 virker mer realistisk.

– Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol, eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, sier kjededirektør Linda Frid Andresen i Vinmonopolet.

Om polene i Trøndelag

Overhalla i Trøndelag skal altså få et pol. Vinmonopolet skriver på egne nettsider at kommunesenteret Ranemsletta utvikles stadig og «har et levende handelsmiljø med en imponerende bredde i tilbudet».

Området Strindheim/Leangen i Trondheim er i dag gjenstand for massiv utbygging, en bydelsutvikling som i norsk sammenheng bare kan sammenlignes med Bjørvika i Oslo og Fornebu i Bærum, melder Vinmonopolet på sin nettside. I dette området ligger blant annet kjøpesenteret Sirkus Shopping, og det har tidligere vært diskutert friskt om det kjøpesenteret skulle fått et pol. 10 av 11 formannskapsmedlemmer stemte mot at Vinmonopolet fikk flytte fra Byhaven til Sirkus Shopping, i februar i 2020. Dagens beskjed fra Vinmonopolet kan aktualisere denne diskusjonen igjen.

Ved utgangen av 2021 har Vinmonopolet 339 butikker i drift, 346 butikker inkludert de syv som ennå ikke er åpnet. 94,8 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget Vinmonopol, mens 97,8 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol, melder Vinmonopolet.