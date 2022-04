Det bekrefter Coop i en epost til E24.

Stokke tok over som konsernsjef i 2015 etter at Svein Fanebust trakk seg av helsemessige årsaker.

Ifølge E24 skriver Stokke i en intern epost at han ser på det som en stor ære og et stort ansvar å lede Coop Norge.

– En del av dette ansvaret er å vite når det kan være på sin plass for selskapet å slippe nye krefter til og for meg å søke nye utfordringer. Jeg har etter dialog med styret kommet til at vi nå er ved en slik milepæl, skriver Stokke.

Han har til sammen jobbet 26 år i ulike stillinger hos Coop og fortsetter i jobben til en erstatter er på plass.