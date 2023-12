– Timingen er riktig nå til å gå videre og gjøre noe annet i 2024, etter syv år i rollen, skriver Gjerde selv i sosiale medier.

– Jeg er stolt av det jeg har fått til og alt vi har oppnådd sammen som team i disse årene. Det mangler ikke på høydepunkter. For min egen del vil jeg trekke frem det langsiktige strategiske arbeidet med å bygge opp merkevaren til det den er i dag og posisjonere hotellet helt i toppsjiktet i Norden, skriver han videre.

Flere har sluttet

Gjerde sier han gleder seg til å starte arbeidet med noe nytt i 2024. Hva det blir vet han ikke enda, skriver han.

Peter Gjerde er med dette en av flere lederprofiler som har forlatt luksushotellet i Trondheim de siste par årene. Tidligere hotelldirektør Mikael Forselius sluttet i september 2022, ett år etter at hans kone Sara Forselius sluttet som hotellsjef samme sted.

I mars i år ble det kjent at Christopher Davidsen sluttet som sjefskokk i det kulinariske flaggskipet Speilsalen. Odd Reitan sa etter at Davidsen sluttet, at han ikke var bekymret for restaurantens fremtid.

Holder på luksus-strategi

Hotellet eies av Reitan-familien, som brukte 1,2 milliarder på å sette byens storstue i stand. Hotellet ble bygd om i et par år og åpnet i ny drakt i 2019. Ombyggingen og satsingen har kostet. Hotellet har økt inntektene jevnt og trutt, men har likevel gått med til dels store underskudd i mange år. I 2022 endte regnskapet med om lag 63 millioner kroner i underskudd.

Dagens direktør, Arild Sjødin, sa til MN24 tidligere i år, at strategien for Briitannia som et luksushotell, ligger fast på tross av de store underskuddene.