Det skriver Equinor i sin årsrapport, som ble lagt ut i en børsmelding torsdag morgen.

Selv om årsrapporten bruker dollar, presiserer Equinor at konsernledelsen får sin lønn utbetalt i kroner.

I fjor leverte Equinor sitt nest høyeste resultat noensinne. Det justerte driftsresultatet lå på 36,2 milliarder dollar – over 380 milliarder kroner – mens resultatet etter skatt lå på 10,4 milliarder dollar.

Konsernet leverte 2,1 prosent vekst i egenproduksjonen av væske og gass, mens egenproduksjon av kraft fra fornybare energikilder økte med 17 prosent.

To personer døde på jobb for Equinor det siste året. Den ene var sykepleier Reidun Hestetun, som døde i forbindelse med helikopterstyrten utenfor Bergen 28. februar, mens den andre var en mann som falt over bord fra et innleid tankskip i Malaysia i august 2023.