– Konkurransetilsynet har kommet til at de varslede gebyrene skal justeres ned, blant annet fordi saken ikke lenger undersøkes som en såkalt formålsovertredelse av konkurranseloven. Samtidig fortsetter vurderingene av samarbeidets mulige konkurransebegrensende virkninger. Størrelsen på de varslede gebyrene viser sakens alvor, og arbeidet har høyeste prioritet i tilsynet, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

I desember 2020 varslet Konkurransetilsynet at de ville ilegge de tre store dagligvareaktørene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 gebyrer på til sammen 21 milliarder kroner på grunn av mistanke om at partenes avtale om å gi tilgang for konkurrentenes prisjegere kunne utgjøre ulovlig samarbeid.

Det kom etter at de gjennomførte en razzia hos aktørene i 2018.

Norgesgruppen fikk gebyrvarsel på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 et gebyr på 7,4 milliarder kroner, til sammen 21 milliarder kroner.

Grunnen var at Konkurransetilsynet mente at samarbeidet kunne ha både «konkurransebegrensende formål» og «konkurransebegrensende virkninger» i strid med konkurranseloven.

Nå varsler tilsynet at gebyrene kuttes. Coop er varslet et gebyr på om lag 1,3 milliarder kroner, Norgesgruppen et gebyr på 2,3 milliarder kroner, og Rema et gebyr på 1,3 milliarder kroner.

Kuttet kommer etter at tilsynet I januar i år ga de tre partene beskjed om at tilsynet har avsluttet undersøkelsene av mulig konkurransebegrensende formål. Samtidig fikk partene beskjed om at tilsynet ikke har ferdigstilt sine vurderinger av om samarbeidet har hatt konkurransebegrensende virkninger.