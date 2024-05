Ved midnatt gikk meklingsfristen ut for en lønnsavtale mellom Fellesforbundet og NHO luftfart, og partene var enige om å fortsette meklingen på overtid.

De meklet videre gjennom natten og utover mot ettermiddagen før det ble enighet tidlig mandag ettermiddag.

– Dette har kostet oss i overkant mye, vi føler vi har strukket oss langt i forhandlingene i en bransje som ikke har verdens sterkeste lønnsomhet, sier leder Erik Lahnstein i NHO luftfart.

Han forteller han er glad på vegne av alle reisende.

Fornøyd, men gikk på nederlag

13 timer på overtid kom partene til enighet. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen sier han er fornøyd.

– Vi har vært gjennom en svært krevende mekling, men vi har sikret gode økonomiske vilkår. Samlet sett er vi fornøyde med resultatet i meklingen, forteller Sivertsen.

Forhandlingslederen innrømmer at de gikk på noen nederlag i forhandlingene.

– Vi hadde noen krav knyttet til sykelønn og pensjon. Det var ting vi jobbet enormt mye og konstruktivt med gjennom helgen, men det viste seg at det ikke var mulig å få plass de to tingene.

Krevende mekling

Meklingen mellom partene viste seg å bli svært vanskelig, men mekler Carl Petter Martinsen fikk dratt i land en avtale begge parter kunne leve med.

– Jeg kan bekrefte at det har vært krevende. Det ligger i kortene at det har vært mange og utfordrende problemstillinger, men her har partene sett seg tjent med å mekle på overtid, sier Martinsen til NTB.

Dersom det hadde blitt streik, hadde til sammen 447 medlemmer i Fellesforbundet gått ut i streik ved Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland.