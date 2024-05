– Resultatene fra kartleggingen viser jevnt over høy lønnsomhet i verdikjeden for dagligvarer, sier nestleder ved Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse, Magnus Friis Reitan, i en pressemelding.

Dagligvaremarkedet domineres av få og store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg, ifølge rapporten.

I tillegg møter norske forbrukere høyere priser og dårligere utvalg i butikkhyllene sammenlignet med forbrukere i andre land. I fjor økte prisene på mat med så mye som 10 prosent.

– Resultatene støtter vurderingen om at konkurransen i bransjen ikke er god nok. Det kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Konkurransetilsynet understreker imidlertid at det er få tegn på at dagligvareaktørene utnyttet koronapandemien eller krigen i Ukraina til å øke prisene.

Kartleggingen er første del av undersøkelsene av marginer og lønnsomhet i dagligvaremarkedet som Konkurransetilsynet gjennomfører på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.