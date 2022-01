Nav-direktør Hans Christian Holte forteller at flere bedrifter sliter med å finne personer med rett kompetanse. I alt 484.000 stillinger ble utlyst, det er 30 prosent mer enn i normalåret 2019.

– Jeg tror jeg vil si at jeg er aller mest overrasket over hvor fort arbeidsmarkedet hentet seg inn igjen, gjennom 2021, sier Holte til NRK.

Han sier han aldri hadde trodd at arbeidsmarkedet skulle bli rekordsterkt, året etter at pandemien brøt ut. Men også 2022 kan bli et bra år for norske arbeidstakere.

– Vi venter at ledigheten vil gå ytterlige noe ned. Det er veldig høy etterspørsel etter arbeidskraft nå. Det er mange bedrifter som melder om problemer med å få tak i personer med rett kompetanse, sier Holte.