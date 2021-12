City Syds sentersjef Astrid Lind er fornøyd med økningen i desemberhandelen.

– Hittil ligger vi 8,2 prosent over fjoråret. Sammenlignet med 2019 har vi en økning på 8,1 prosent, forteller hun.

Kundene på senteret handler målrettet. Færre fra hver husholdning handler for hele familien.

– Selv om mange går glipp av julebord og store juleselskap hygger vi oss hjemme og unner oss litt ekstra god mat, julepynt, klær og julegaver, sier Lind, uten å ville utrope det til årsaken bak økningen.

Vekst

Ferske tall fra Vipps og Bankaxept viser at årets julehandel i fysisk butikk ligger an til å bli tidenes største.

Hvis man sammenligner tallene for bruken av kortbruken så langt i desember med samme periode i 2019, har fem av de tradisjonelle julegavebransjene en total økning i antall korttransaksjoner på 13 prosent.

– Disse bransjene opplever også en vekst i handel med Bankaxept-kort på 20 prosent i samme periode. Tallene speiler utviklingen i detaljhandel/bredt vareutvalg, elektronikk og hvitevarer, leketøy, møbel og innredning, og sport og fritid, sier kommersiell leder Vegar Heir i Vipps gjennom en pressemelding.

I detaljhandel/bredt vareutvalg er veksten på 28 prosent, mens den i sport og fritid er på 27 prosent.

God jul: Vegar Heir i Vipps forteller om økning i de tradisjonelle kategoriene for julegaver. Foto: Ilja C. Hendel

Mer til hjemmet

Astrid Lind ser en lignende utvikling. Hus, hjem, og sport og fritid er særlig populære kategorier, sier Lind, som leder både City Syd og nabosenteret Tillertorget.

– Generelt kjøper vi mer til hjemmet. Vi er takknemlige for at kundene velger å handle lokalt og som senter merker vi ikke at svenskehandelen er økt siden grensen åpnet, utdyper sentersjefen.

Trondheim Torg har også hatt vekst. Sentersjef Jomas Asbøll sier 2019 var senterets beste år noensinne, med omsetningsrekord på én milliard kroner og 52 millioner.

I år ble det tallet nådd allerede i uke 50. Selv om senteret lå langt bak første halvår.

– Vi er veldig, veldig god fornøyde. Folk ønsker å bruke Midtbyen, selv om det er hjemmekontor og nedstenging, sier Asbøll.

Butikkhandelen i kjøpesentrene gikk ned 0,7 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i fjor, mens butikkomsetningen har gått ned 0,1 prosent i de to første ukene (48 og 49) av desember.

Det viser de foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse.

Interiør: City Syd og Tillertorgets kunder handler mye til hjemmet. Foto: Stian Hansen

Ujevnt

Virkes prognose anslår at det vil bli handlet for 18,3 milliarder kroner fra lørdag 18. til fredag 24. desember.

Selv om Vipps altså forventer en økning, er ikke veksten jevnt fordelt mellom butikkene. Noen rammes i mye større grad enn andre av pandemirestriksjoner.

Netthandel tar også en større del av kaka.

Sentrum taper

Blant Virkes medlemmer, forventer to av fem butikkledere å i stor grad bli berørt av de siste smitteverntiltakene.

45 prosent oppgir at omsetningen har hatt nedgang de siste to ukene. 60 prosent forventer lavere omsetning de neste to ukene, ifølge pressemeldingen fra Virke.

Så mange som sju av ti respondenter innen faghandel forventer lavere desemberomsetning enn i et normalår.

– Mye av omsetningen vil etter alt å dømme flytte seg fra sentrumsbutikker til netthandel og kjøpesentre utenfor bysentrene. Vi har allerede begynt å se tegn til dette, men det vil nok vise seg tydeligere den siste uken før jul, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.