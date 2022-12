Strømstøtte: Regjeringen regner med strømpris på 3,25 kroner

Statsministeren anslo tirsdag en strømstøtte på 33.000 kroner for en gjennomsnitts husholdning neste år. Det betyr at regjeringen regner med en samlet strømpris på 3,25 kroner per kilowattime inkludert alle avgifter og nettleie.