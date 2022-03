Sverige viser at det er mulig å ta grep for å kutte i drivstoffprisene, mener Naf. De ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum om å ta raske grep.

– Vedum må komme på banen raskt, og med noe som monner. Sverige viser at det er mulig, nå må Norge følge etter, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf i en epost til NTB.

Den svenske drivstoffpakken består av tre elementer: Lavere drivstoffavgift, en utvidet reisefradragsordning, og en kontantstøtte til alle landets bileiere. Avgiftene i Sverige settes umiddelbart ned med 1,30 kroner, deretter med ytterligere 50 øre literen fra mai.

– Med en literpris som nærmer seg 30 kroner literen utgjør ikke et par kroner all verdens for den enkelte. Det viktigere her er at Sverige viser vei og retning. Nå må regjeringen og Vedum komme på banen med noe som monner, sier Ryste.

Hun sier Naf forventer at det brukes penger på å kutte avgiftene slik at prisen minst kommer under 20 kroner.