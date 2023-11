I september gikk svenske Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, ut og sa at gjengene tjener dobbelt så mye på bedragerier som på narkotika.

Samtidig ble svindeljegerne i norske DNB orientert om at de svenske gjengene også svindler i Norge, skriver E24.

– Det var litt overraskende at de er såpass tydelig til stede i Norge allerede. Det kom litt ut av intet, sier avdelingsleder for Financial Cyber Crime Center i DNB, Sebastian C. Takle til nettavisen.

Etter at DNB har undersøkt gjengenes økonomiske kriminalitet i Norge nærmere, er konklusjonen klar:

– De har hatt god suksess, sier Takle til E24.

Han er ikke overrasket over at svenske gjenger tiltrekkes av det norske markedet, da det er lav risiko for å bli tatt og lave strafferammer for de som blir avslørt.