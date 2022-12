Aker BP planlegger prosjekter for 200 milliarder kroner. Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP (t.v.) overleverte ti planer for utbygging og drift (PUD-er) og én plan for anlegg og drift (PAD) til olje- og energiminister Terje Aasland (i midten) fredag. Øyvind Eriksen, daglig leder i Aker ASA, til høyre.