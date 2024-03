Det er Sparebank 1 SR-Bank som i forbindelse med 8. mars har gjennomført en undersøkelse som viser at det er økonomisk skjevhet i norske parforhold, skriver Bergensavisen. Der kommer det fram at det er mannen som har kontroll over famielieøkonomien.

Fire av ti svarer at mannen tar mest ansvar. To av ti svarer at kvinnen tar mest ansvar, mens fire av ti oppgir at de har delt ansvar.

– 8. mars er en påminnelse om hvor viktig økonomisk åpenhet er i et ekteskap eller kjærlighetsforhold. I dag samarbeider mange husholdninger godt i økonomiske spørsmål, og det er bra, sier banksjef Morten Skaathun Nilsen.

Det er tydelige lønnsforskjeller mellom kjønnene her i landet. Kvinner får fortsatt bare 88,3 prosent av menns lønn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Skaathun Nilsen oppfordrer til større økonomisk åpenhet i parfohold.

– Vi vet at mange ikke er åpne med partneren sin om økonomi. Vi har tidligere sett at mange skjuler utgifter for partneren sin. Det er nok litt tabu hva du tjener, også i parforhold. Jeg vil likevel oppfordre alle til større økonomisk åpenhet og da særlig til din nærmeste, sier Nilsen.