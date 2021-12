– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i, sier finanspolitisk talsperson for Høyre Tina Bru til NTB.

Det samme mener Fremskrittspartiet.

– Det er svært alvorlig dersom finansministeren har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp vil mandag be stortingspresidenten anmode Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet samme dag for å svare på spørsmål, sier hun.

Søndag avviste EØS' tilsynsorgan Esa overfor NTB påstanden fra Vedum om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

– ESAs uttalelse forsterker bare usikkerheten rundt regjeringens forslag og tydeliggjør ytterligere behovet bedrifter og ansatte har for å få en avklaring på lønnsstøtteordningen før jul, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru. Foto: Heiko Junge / NTB

Esa: Størrelse på lønn er irrelevant

Lønnsstøtteordningen gir bedriftene en kompensasjon på inntil 80 prosent av de ansattes lønn. Men regjeringen har satt et tak på støtten til 30.000 kroner per ansatt.

– Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt, sa Vedum da lønnsstøtteordningen ble presentert for Stortinget fredag.

Men ifølge et midlertidig EØS-regelverk fra 18. november kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse.

– Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sier Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB.

– Skyver Esa foran seg

– ESAs uttalelse forsterker bare usikkerheten rundt regjeringens forslag og tydeliggjør ytterligere behovet bedrifter og ansatte har for å få en avklaring på lønnsstøtteordningen før jul, sier Bru.

– At Vedum skyver Esa foran seg, og Esa tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken.

– Lønnsstøtteordningen regjeringen har lansert, er slaktet både av ansatte og bedrifter. Vi mener vi ikke kan gå inn i jula med denne situasjonen, sier hun.

NHO og Virke overrasket

Også NHO og Virke er svært overrasket over avsløringen.

– NHO har gjentatte ganger bedt om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydelig overfor NHO at lønnsstøtteordningen da ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikke var mer å gå på, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB.

Begge organisasjonen krever at Vedum snarest avklarer hvilket handlingsrom han egentlig har.

Vedum opplyser til NTB søndag at ordningen ble innrettet i dialog med Esa, og at informasjonen er gitt med bakgrunn i denne.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, sier han.

Finansdepartementet avslo søndag en forespørsel fra NTB om å kommentere kravet fra Høyre og Frp.

Uforstående

Esa kommunikasjonssjef stiller seg også uforstående til Vedums påstand om at dersom ordningen hadde hatt videre rammer, kunne man risikert å få nei fra Esa.

– Det midlertidige rammeverket åpner et veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjepper i hjulene for de ulike EØS-landenes myndigheter og de tiltakene de velger å innføre for å beskytte sine økonomier, bedrifter og borgere, så lenge disse er proporsjonale og i samsvar med EØS-regelverket, sier Hetland.

Også kravet om at ingen ansatte kan permitteres for at en bedrift skal få lønnsstøtte, er noe regjeringen selv har utformet, ifølge Hetland.

Både NHO og Virke krever nå at dette prinsippet fjernes.

