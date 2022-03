Wiederstrøm Hotel Consulting skriver i en pressemelding at 2021 i stor grad var et ekstremt svakt år for storbyhotellene. Økningen i rom-salg fra i fjor til i år er enorm, men hotellene ligger fortsatt et godt stykke bak «normalen».

Statistikken er hentet inn av Benchmarking Alliance, og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting.

I Oslo, som også inkluderer Fornebu, var 39,2 prosent av rommene belagt i februar i år, mot 11,6 prosent i februar i fjor og 62 prosent i februar 2020.

– Rundt seks av ti hotellrom sto tomme i Oslo i februar i år. Hotellprisene i Oslo i februar i år var cirka 38 prosent høyere enn i februar 2021 og cirka seks prosent høyere enn i februar 2020, skriver Wiederstrøm Hotel Consulting.

Bergenshotellene hadde 37 prosent av sine rom belagt i februar i år. I 2020 var dette tallet 46,9 prosent og i fjor var det 18,6 prosent. Her er hotellprisene nå 12 prosent høyere enn i februar i fjor og 11 prosent høyere enn i februar 2020.

Ifølge Wiederstrøm Hotel Consulting er Trondheim og Stavanger prisvinnerne i februar i år, med over 1000 kroner i losjiinntekt eks. MVA. per solgte rom. Begge byene hadde vekst i prisene både fra 2020 og 2021.

– De to byene plasserer seg i midtsjiktet beleggsmessig blant de 13 storbyene i oversikten til Benchmarking Alliance. I Trondheim, her med flyplasshoteller, er det nær tre-gangen på rombelegg fra i fjor, sier Peter Wiederstrøm i pressemeldingen.

Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.

I Trondheim var 46 prosent av rommene belagt i februar i år, mot 17 og 62 i 2021 og 2020.

Tromsø-hotellene fosser fremover og lander på 75,7 prosent rombelegg i februar i år. I siste normale februar var tilsvarende 91,8 prosent mens det i katastrofe-februar 2021 var 28,4.