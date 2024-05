Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har beskrevet Brundtland som en av sine nærmeste venner. Han var også Støres forlover, skriver Dagens Næringsliv.

Høsten 2022 kunngjorde Støre sammen med landbruksministeren og finansministeren fra Senterpartiet at staten hadde kjøpt Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Staten betalte en milliard mer enn de to andre budene som er omtalt offentlig. Kontrollkomiteen gransker nå saken.

Selgerne var Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup sa sommeren 2022 at den eneste hensikten med salget var å bygge opp en kapitalbase for å understøtte driften, kjøpe ny kunst og sikre museet for evig tid.

Statsministerens kontor (SMK) bekrefter at Støre ikke vurderte sin habilitet overfor Knut Brundtland før milliardkjøpet.

– Statsministeren hadde ingen relasjoner til selgerne som gjorde at en habilitetsvurdering var nødvendig, skriver Støres statssekretær, Kristoffer Thoner (Ap), i en SMS til DN.

Knut Brundtland avkrefter overfor at det har vært kontakt mellom ham og Støre om salget og sier han ikke visste om det.

Venstres medlem i kontrollkomiteen, Grunde Almeland, mener Støre burde bedt om en habilitetsvurdering.

– Ut fra opplysningene i DN, ville jeg tenkt at dette er en type sak hvor spesielt en statsminister bør være ekstra forsiktig, sier Almeland.