– Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her, og at skatten blir betalt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

– Det er rettferdig og viktig for både tilliten til skattesystemet og fellesskapet. At alle bidrar til fellesskapet gjør det også lettere å kunne holde skattesatsene lave for alle som bor i Norge. Skatteinntekter bidrar til å ivareta grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg, fortsetter han.

Departementet vil at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge, som skal skattlegges.

Et hovedgrep i forslaget er å begrense utsettelse med betaling av fastsatt utflyttingsskatt til tolv år. Den som skal betale skatten, gis valget mellom å betale skatten umiddelbart i rentefrie rater over tolv år, eller ved utløpet av tolvårsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyteren flytter tilbake med aksjen innen tolv år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Forslagene sendes nå på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 21. mai 2024.

Endringene skal imidlertid gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med i dag.