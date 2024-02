Over halvparten av alle lånekundene i undersøkelsen har flyttet, reforhandlet eller sjekket at de hadde gode lånebetingelser i 2023.

7,2 prosent har flyttet lånet mellom to banker det siste året, og av de som ikke har flyttet, så har 25,5 prosent vært i kontakt med banken om boliglånsrenten. 26 prosent av de spurte har flyttet innskuddskonto mellom to banker, viser undersøkelsen.

– Norske bankkunder følger med og utfordrer jevnlig bankene på betingelsene sine, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge i en pressemelding.

Videre viser undersøkelsen at folk er opptatt av brukervennlighet hos banken sin. De viktigste kriteriene for folk når de skal velge bank er rente på lånet, rente på innskudd, brukervennlighet og at de har en god rådgiver i banken.

66 prosent har flere enn en bankforbindelse.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Finans Norge i januar 2024, med et representativt utvalg på 1010 respondenter.