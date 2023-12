Nettavisen har i flere artikler omtalt privatflyene til Reitan. Nettavisen har skrevet at det er et fly registrert på Reitan AS og et på Rema 1000. Samtidig opplyste Reitan til Nettavisen at Rema 1000-flyet er lagt ut for salg. Kilder opplyser nå til Nettavisen at Reitan har bestilt et nytt fly, og at det skal være snakk om et jetfly av typen Citation 680. Flyet skal være mer luksuriøst enn det som skal selges.

– Bruken av privatfly er et dilemma og vi vurderer bruken fortløpende. Det ene flyet er til salgs og et nytt er i bestilling. Utover dette har vi ikke mer å legge til i denne saken, skriver presseansvarlig Berit Hvalryg i Reitan i en epost til Nettavisen.

Oversiktene i Nettavisen viser at Reitans fly brukes både innad i Norge og i utlandet, deriblant til Malaga hvor Odd Reitan har feriehus i nærheten. I forbindelse med artiklene om Reitans fly, har det kommet kritikk fra flere hold. Blant annet påpekes det fra enkelte kritikere at Reitan gjerne snakker om bærekraft, men viser noe helt annet siden selskapenes sjefer jevnlig bruker privatfly for transport rundt om i Norge og Europa.

– Utslipp per person og kilometer er mye høyere på privatfly enn et rutefly. Det er vanskelig å se noen gode grunner til å bruke privatfly, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til Nettavisen.