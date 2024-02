Tittelen har i flere år vært hos Obs Lillestrøm og Viken fylke, men har nå flyttet seg nordover, melder panteselskapet Infinitum i en pressemelding.

Hos Obs City Lade ble det pantet mest i hele Norge i fjor. Hele 8 624 173 tomflasker og bokser ble levert inn. Det er en økning på 17 prosent fra året før. Obs City Syd inntar dessuten andreplassen på den norske pante-toppen, med 7 940 915 tomflasker og bokser.

Se alle pantetallene for butikker i Norge og Trøndelag lenger ned i saken!

Varehussjefen ved Obs City Lade tror forklaringen er et kundevennlig pantesystem.

– Det er jo helt enorme volum som kommer inn, sier varehussjef Anders Næss, som egentlig ikke er kjempeoverrasket.

– Vi er Norges største dagligvarebutikk, så det gjenspeiler seg nok i det, sier han.

Panteautomater

I hele Trøndelag ble det pantet over 141 500 000 flasker og bokser i 2023. Totalt ble over 1,5 milliarder flasker og bokser med pantemerke pantet i Norge i 2023, viser tall fra panteselskapet Infinitum. Det førte til at store mengder plast og aluminium ble resirkulert til nye bokser og plastflasker.

Årsaken til at mange velger å pante på Lade tror Næss skyldes panteautomatene R1, to automater som lar deg helle over 100 flasker og bokser i maskinen på en gang, fremfor å pante en og en om gangen.

– Vi har panteautomatene i et separat bygg, der kundene kan kjøre rett inn og levere fra seg panten, forteller Næss.

Etter levering i automatene blir fastklemte flasker og bokser sugd rett ut i en kontainer - og sendt videre til resirkulering ved Infinitums nyeste anlegg i Trondheim.

Varehussjefen sier han er glad for at de kan bidra til et viktig miljøtiltak.

– Jeg vil anta at vi tømmer kontaineren to til tre ganger i uken. I desember er det enda oftere, sier Næss.

Flere produkter fra polet

Totalt er det 7600 produkter med pantemerke registrert hos Infinitum. Godt over 90 prosent av alle drikkevarer med pantemerke blir nå returnert, melder Infinitum. I 2019 begynte Vinmonopolet en satsing på såkalt klimasmart emballasje, og begynte å selge en rekke produkter innen vin og brennevin med pantemerke. Per nå finnes over 70 forskjellige typer vin og over 70 brennevinsprodukter som kan pantes.

Topp 10 panteliste for butikker i Norge (i antall flasker og bokser):

1. OBS City Lade: 8 624 173

2. OBS City Syd: 7 940 915

3. OBS Lillestrøm: 7 905 502

4. OBS Tromsø: 7 811 715

5. OBS Haugenstua: 6 701 483

6. OBS Haugesund: 6 532 107

7. OBS Sørlandssenteret: 6 482 042

8. OBS Mariero: 6 444 865

9. OBS Arendal: 5 801 441

10. Meny Saga: 5 621 995

Topp 10-lista i Trøndelag (i antall flasker og bokser):

1. OBS City Lade: 8 624 173

2. OBS City Syd: 7 940 915

3. EXTRA Stjørdal: 3 848 698

4. OBS Steinkjer: 3 684 044

5. EXTRA Verdal: 3 550 032

6. EXTRA Namsos: 3 397 159

7. EXTRA Brekstad: 1 877 501

8. EXTRA Rissa: 1 350 959

9. EXTRA Grilstad: 1 331 042

10. EXTRA Melhus: 1 227 006